За минулу добу росіяни 87 разів обстріляли Херсонщину

За минулу добу російські війська 87 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 498 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Місто Херсон ворог обстріляв двічі. 11 снарядів влучили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки.

Є постраждалі серед цивільного населення - дістали поранення 11 осіб, серед них - одна дитина.

Також Проскудін повідомив, що з деокупованої території області було евакуйовано 75 осіб.

Нагадамо, що вчора на Херсощині чоловік загинув від вибуху, ймовірно, гранати.