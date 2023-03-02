Шольц закликав Пекін тиснути на Москву, щоб вона вивела війська з України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Китай не надсилати росіянам озброєння, а натомість натиснути на Москву, аби вона вивела свої війська. Відповідний заклик пролунав у виступі перед парламентом, пише Reuters.

Шольц висловив розчарування тим, що Пекін утримався від засудження російського вторгнення, але привітав його зусилля щодо ядерної деескалації.

"Моє послання Пекіну чітке: використовуйте свій вплив у Москві, щоб спонукати до виведення російських військ. І не постачайте зброю агресору Росії", – сказав він.

Інформацію про те, що Китай розмірковує над постачанням росіянам озброєння, вперше озвучив державний секретар США Ентоні Блінкен. Західні лідери на різних платформах закликають Пекін утриматися від збройної підтримки війни проти українців, хоча Китай і відкидає такі плани.