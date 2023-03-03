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Україна може отримати винищувачі в межах міжнародної коаліції, як було із танками, – Резніков

Він переконаний, що країна зможе отримати два-три типи винищувачі. 

Україна може отримати винищувачі в межах міжнародної коаліції, як було із танками, – Резніков
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Україна може отримати винищувачі в межах міжнародної коаліції, як було із сучасними танками. Таку думку в інтервʼю Bild висловив міністр оборони Олексій Резніков

"Я думаю, що це знову буде своєрідна коаліція, у нас буде основний рівень та інші", – сказав він.

Резніков упевнений, що Україна зможе отримати два-три типи винищувачів. Те, який буде основним, залежатиме від потреб України: аеродромів, інженерів та обслуговування. 

"У танковій коаліції головна тварина в зоопарку – це Leopard із Німеччини, але ми маємо і «Челленджер», «Абрамс», легкі танки з Франції. Але основний бойовий танк – Leopard", – сказав він.

Як вказує видання Bild, канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно виступив проти постачання винищувачів і заявив про це у своєму виступі у Бундестазі.

Рєзніков відреагував: "Я пам'ятаю, що Німеччина не хотіла надсилати танки. Тепер у моїй країні є леопарди, я особисто тестував леопарда з Німеччини".

Після досягнення угоди про постачання Україні танків Київ прагне отримати сучасні винищувачі. Міністр оборони Британії Бен Воллес повідомляв, що Лондон розглядає передачу союзникам своїх винищувачів, аби ті передали українцям винищувачі радянського зразка. У Франції розглядають можливість передачі Україні своїх винищувачів Mirage. 

24 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна відкриває з Британією тренування пілотів винищувачів. 

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