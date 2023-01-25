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ЗСУ відійшли від Соледара і закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах, – Череватий

Оборонці своє основне завдання виконали: не дали системно прорвати лінію фронту на Донецькому напрямку та увійти в тил, а потім рухатися на оперативний простір.

ЗСУ відійшли від Соледара і закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах, – Череватий
Фото: Костянтин та Влада Ліберови

Сили оборони України повністю відійшли від Соледара (Донецька облась) і закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. Про це речник східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив у коментарі BBC News Україна

"Задля збереження життя особового складу Сили оборони відійшли від Соледара і закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. Оборонці Соледара створили справжній подвиг, не зважаючи на перевагу ворога у 3-5 разів, потужно тримали свої позиції. Вони завдали ворогу величезні втрати в особовому складі, які можна порівняти з втратами агресора в двох чеченських війнах", – заявив Череватий.

Він додав, що оборонці своє основне завдання виконали: не дали системно прорвати лінію фронту на Донецькому напрямку та увійти в тил, а потім рухатися на оперативний простір.

За словами речника, ні оточення, ні взяття українців у полон не було. 

"Це війна. Кожен воєначальник ухвалює рішення з урахуванням максимальної вигоди для своїх військ. Ми не можемо собі дозволити таку розкіш, яку дозволяє наш ворог, просто кидати бійців на вбивство. Намагаємося маневрувати, бити вогнем, застосовувати тактику малих груп, щоб максимально виснажити ворога", – додав Сергій Череватий.

На початку січня росіяни почали потужний штурм Соледара. Відтоді в цьому місті, відомому видобутком солі, точилися запеклі бої. Ворог кинув проти українців найманців ПВК "Вагнера". Міністр оборони Олексій Резніков говорив, що у власника ПВК Євгена Пригожина може бути економічний інтерес від захоплення Соледара. 

У своїх заявах ворог уже декілька разів "захоплював" місто, але ЗСУ це спростовували. 

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