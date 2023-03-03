Авіакатастрофа у Броварах: у Франції розшифрували "чорну скриньку" гелікоптера

У Франції розшифрували "чорну скриньку" гелікоптера, який упав у Броварах на Київщині із керівництвом Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомив на пресконференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Суспільне".

"Продовжується розслідування. Чорна скринька була знайдена, була відправлена до Франції для відповідної розшифровки. Дані отримані, вони є у слідства. Слідство триває, я так само, як і ви, хочу дочекатися результатів і побачити аргументовані відповіді на ряд питань”, - сказав прем'єр.

Шмигаль зазначив, що наразі немає публічної інформації, яка стосується розшифрованих даних, і додав, що теж чекає на результати слідства.

"Думаю, що вони будуть десь найближчим часом. Там дійсно вже велика робота пророблена, тобто є дуже такі ясні результати технічного стану гелікоптера, є всі матеріали з чорної скриньки, вони збережені, якісні. Тобто слідство далі опрацьовує вже деталі й думаю, що найближчим часом отримаємо результат”, - зазначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, днями міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував оприлюднення перших результатів розслідування авіакатастрофи у Броварах на кінець березня - початок квітня.

Тим часом українським високопосадовцям заборонили літати на гелікоптерах до кінця розслідування авіатрощі в Броварах.