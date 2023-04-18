У Мелітопольському районі росіяни почали частіше викрадати жителів

На тимчасово окупованих територіях Мелітопольського району Запорізької області російські загарбники почали частіше викрадати жителів.

Про це в Media Center Ukraine - Ukrinform розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, рашисти викрали трьох людей і відправили їх до СІЗО Лефортово. Наразі відомо, що українців перевезли до Ростова, щоб "у ростовському суді їх за щось судили, звичайно за фейковими звинуваченнями і лише для того, щоб залякати ще більше наше цивільне населення".

Також росіяни запустили в регіоні фейковий суд.

"Те, що вони почали робити нове, – вони почали робити судилища. Вони сьогодні повністю запустили функціонування свого фейкового суду і там осуджують наших українських людей за, в першу чергу, проукраїнську позицію", – сказав Федоров.

Нагадаємо, напередодні Центр національного спротиву повідомляв, що росіяни розробляють нову стратегію терору на окупованих територіях.

У Мелітополі загарбники взялися забирати житло за несплату комунальних послуг.