Служба безпеки заявила про викриття ще одного російського агента на Київщині.

Служба безпеки України повідомила, що в Києві адвокат-зрадник збирав для РФ дані про HIMARS і мапи “мінних полів” біля столиці.

“Зловмисником виявився місцевий діючий адвокат, який раніше працював у прокуратурі і внаслідок неуспішного проходження атестації був звільнений з цієї структури у 2021 році”, - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що згодом він був завербований російською спецслужбою для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. За вказівкою ворога, він намагався здобути мапи мінних полів, створених Силами оборони на підступах до Києва і на території Чернігівщини, а також у прифронтових районах сходу України.

Крім того, як повідомляється, він розвідував можливі бойові позиції реактивних артилерійських систем M142 HIMARS та місця дислокації складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами ЗСУ. Російський агент підшукував інформаторів, яким пропонував високу грошову «винагороду» за передачу секретних відомостей.

Зазначається, що розвідінформація потрібна була окупантам для здійснення повітряного удару по підрозділах українських військ, а також для створення власної карти українських укріплень. Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили російського агента, задокументували злочинні дії і затримали під час передачі йому імітаційних координат базування HIMARS.

У ході розслідування встановлено, що фігурант також налагодив схему нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку. До оборудки він залучив декількох спільників, які пропонували своїм клієнтам фіктивні документи для втечі за межі України.

Під час обшуку у адвоката-зрадника виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та носії інформації, які підтверджують факти підривної діяльності на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, 15 років тюрми отримав зрадник, який "зливав" своєму сину-росіянину позиції ЗСУ. Зважаючи, що чоловік має три роки непогашеної судимості, загалом він проведе за гратами 18 років.