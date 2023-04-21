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Служба безпеки викрила вже понад 300 зрадників: 9 - у спецслужбі, ще 102 – у Силах оборони, - голова СБУ

Викрили "кротів" у секретаріаті Кабміну, Торгово-промисловій палаті, серед чинних та колишніх правоохоронців.

Служба безпеки викрила вже понад 300 зрадників: 9 - у спецслужбі, ще 102 – у Силах оборони, - голова СБУ
Фото: пресслужба

Служба безпеки України викрила більш ніж 300 зрадників з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив очільник СБУ Василь Малюк.

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За його словами, 9 із цієї кількості викрили в спецслужбі, 102 – в Силах оборони загалом.

"На жаль, зрадники були в різних органах влади – ми викрили "кротів"у секретаріаті Кабміну й Торгово-промисловій палаті, серед діючих та колишніх правоохоронців і представників Сил оборони", - сказав Малюк.

Голова СБУ зазначив, що Росія хотіла, аби її агентів в Україні було багато. "А ми робимо все, щоб звести їх кількість до рівня статистичної похибки", - додав Малюк.

"Треба розуміти просту річ: Путін – кадровий кагебіст, він десятки років вибудовував агентурну роботу по Україні. Це наче рак, який поширює свої метастази і пожирає здорові клітини. Але насправді агентурна мережа російської ФСБ не спрацювала так, як очікувалось, – "пухлину" ми вчасно вирізали", - зауважив очільник української спецслужби.

Нагадаємо, Служба безпеки України нині повідомила, що в Києві адвокат-зрадник збирав для Росі дані про HIMARS і мапи “мінних полів” біля столиці.

Також спецслужба затримала двох посадовців ДСНС, які на початку війни підпалили пожежну частину на Київщині.

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