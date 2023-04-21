Україна отримала від ЄС боєприпаси та ракети на суму понад € 600 мільйонів, - Боррель

Україна вже отримала від Євросоюзу боєприпаси та ракети на суму понад € 600 мільйонів.

Про це у твітері написав Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Про військову підтримку ЄС він розповів на засіданні Контактної групи з питань оборони України.

"Вже навчено понад 16 тисяч українських солдатів. Вже доставлено боєприпаси та ракети на суму понад 600 мільйонів євро", - зазначив Боррель.

Він додав, що робота над спільними закупівлями триває і що ЄС "продовжує працювати із партнерами, щоб забезпечити перемогу України".

At #Ukraine Defence Contact Group, I updated on EU military support.



Over 16,000 Ukrainian soldiers already trained.



Over €600 million of ammunition&missiles already delivered.



Work on joint procurement ongoing.



EU continues to work with partners to ensure Ukraine prevails. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 21, 2023

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель обговорили закупівлю боєприпасів для України. За словами Борреля, від 9 лютого Україні передали понад 66% від першого мільярда євро, виділеного на боєприпаси.

Напередодні Кулеба заявив, що неспроможність ЄС домовитися про спільну закупівлю боєприпасів для України "розчаровує".