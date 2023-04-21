Україна отримала від ЄС боєприпаси та ракети на суму понад € 600 мільйонів, - Боррель

Україна вже отримала від Євросоюзу боєприпаси та ракети на суму понад € 600 мільйонів.
Про це у твітері написав Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.
Про військову підтримку ЄС він розповів на засіданні Контактної групи з питань оборони України.
"Вже навчено понад 16 тисяч українських солдатів. Вже доставлено боєприпаси та ракети на суму понад 600 мільйонів євро", - зазначив Боррель.
Він додав, що робота над спільними закупівлями триває і що ЄС "продовжує працювати із партнерами, щоб забезпечити перемогу України".
At #Ukraine Defence Contact Group, I updated on EU military support.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 21, 2023
Over 16,000 Ukrainian soldiers already trained.
Over €600 million of ammunition&missiles already delivered.
Work on joint procurement ongoing.
EU continues to work with partners to ensure Ukraine prevails.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель обговорили закупівлю боєприпасів для України. За словами Борреля, від 9 лютого Україні передали понад 66% від першого мільярда євро, виділеного на боєприпаси.
Напередодні Кулеба заявив, що неспроможність ЄС домовитися про спільну закупівлю боєприпасів для України "розчаровує".