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Україна отримала від ЄС боєприпаси та ракети на суму понад € 600 мільйонів, - Боррель

Навчання пройшли 16 тисяч українських солдатів.

Україна отримала від ЄС боєприпаси та ракети на суму понад € 600 мільйонів, - Боррель
Фото: EPA

Україна вже отримала від Євросоюзу боєприпаси та ракети на суму понад € 600 мільйонів.

Про це у твітері написав Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

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Про військову підтримку ЄС він розповів на засіданні Контактної групи з питань оборони України.

"Вже навчено понад 16 тисяч українських солдатів. Вже доставлено боєприпаси та ракети на суму понад 600 мільйонів євро", - зазначив Боррель.

Він додав, що робота над спільними закупівлями триває і що ЄС "продовжує працювати із партнерами, щоб забезпечити перемогу України".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель обговорили закупівлю боєприпасів для України. За словами Борреля, від 9 лютого Україні передали понад 66% від першого мільярда євро, виділеного на боєприпаси.

Напередодні Кулеба заявив, що неспроможність ЄС домовитися про спільну закупівлю боєприпасів для України "розчаровує".

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