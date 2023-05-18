Українські спецпризначенці дроном-камікадзе “Пегас” під Бахмутом знищили російський фургон з окупантами.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Дрони-камікадзе в руках професійних пілотів Армії дронів — потужне доповнення до артилерії. Швидкі, маневрені, здатні зі снайперською точністю влучати в ціль”, - написав він.

Михайло Федоров зазначив, що в рамках проєкту Армія дронів бійцям передали вже майже 500 таких дронів на найгарячіші ділянки фронту.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони закликало не публікувати фото та відео застосування безпілотників, а також знімки з виробництва.