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Під Бахмутом дроном-камікадзе знищили російський фургон з окупантами

Дрони-камікадзе - потужне доповнення до артилерії.

Під Бахмутом дроном-камікадзе знищили російський фургон з окупантами
Фото: Скріншот з відео

Українські спецпризначенці дроном-камікадзе “Пегас” під Бахмутом знищили російський фургон з окупантами.  

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Дрони-камікадзе в руках професійних пілотів Армії дронів — потужне доповнення до артилерії. Швидкі, маневрені, здатні зі снайперською точністю влучати в ціль”, - написав він. 

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Михайло Федоров зазначив, що в рамках проєкту Армія дронів бійцям передали вже майже 500 таких дронів на найгарячіші ділянки фронту. 

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони закликало не публікувати фото та відео застосування безпілотників, а також знімки з виробництва.

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