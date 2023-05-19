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Трюдо оголосив про нові санкції Канади проти Росії

Зокрема, санкції стосуються осіб і компаній, які причетні до депортації українських дітей та які надають країні-агресору військові технології та розробки.

Трюдо оголосив про нові санкції Канади проти Росії
Джастін Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в п'ятницю, 19 травня, оголосив про нові санкції проти Росії під час зустрічі лідерів  G7 в Хіросімі.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

"Під час короткого виступу перед пресою прем'єр-міністр оголосив про запровадження санкцій проти більш ніж 70 осіб, які підтримують військові дії Росії та причетні до порушення прав людини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед них 30 осіб і вісім компаній внесено до санкційного списку у зв'язку з "переміщенням українських дітей до Росії". 

Обмежувальні заходи також запровадять ще проти 17 осіб і 18 організацій, які надають військові технології та розробки збройним силам Росії, членів сімей осіб, які перебувають під санкціями, та інших.

Нагадаємо, новий пакет санкцій США позбавить 70 організацій у Росії і третіх країнах можливості імпорту товарів зі сполучених штатів. Також санкції стосуватимуться 300 фізичних осіб, компаній, морських і повітряних суден.

До цього Велика Британія вирішила заборонити весь імпорт російських алмазів, алюмінію, нікелю та міді. ЄС теж готує обмеження. 

Також Велика Британія ухвалила санкції проти 86 фізичних осіб та компаній РФ. Обмеження введено щодо осіб та організацій, що пов'язані з російським енергетичним, металургійним, оборонним, транспортним і фінансовим секторами.

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