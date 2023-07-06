Зеленський їде в Чехію на зустріч із керівництвом держави

Президент Володимир Зеленський повідомив, що відвідає столицю Чехії Прагу.

Про це йдеться в дописі глави держави у соцмережах.

Зеленський зазначив, що має зустрітися з керівництвом цієї держави.

"Далі – Прага. Проведу предметні переговори з президентом Петром Павелом, прем’єр-міністром Петром Фіалою, головами Сенату та Палати депутатів парламенту Мілошем Вистрчілом та Маркетою Пекаровою Адамовою, зустрінуся з членами уряду, парламенту, представниками ЗМІ", - йдеться в дописі.

Під час зустрічей сторони говоритимуть про оборонну підтримку, європейську та євроатлантична інтеграцію України, а також про Вільнюський саміт НАТО, ситуацію довкола ЗАЕС та реалізацію формули миру і відбудову нашої держави.

Нагадаємо, 6 липня Президент Зеленський перебував із візитом у столиці Болгарії Софії. ЗМІ також повідомляли, що 7 липня, Зеленський відвідає Туреччину.

Нещодавно міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що на складах чеської армії все ще є обладнання для допомоги Україні.