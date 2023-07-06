Порошенко після обстрілу у Львові: найкращий спосіб спрямувати нашу лють – підтримка ЗСУ

І не до кінця, а до перемоги.

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко після ракетного обстрілу у Львові, внаслідок якого загинули і постраждали цивільні мешканці, написав, що найкращий спосіб помститися ворогу – це ще потужніше підтримувати українську армію. У Брюсселі, де зараз перебуває експрезидент, під час зустрічей з євродепутатами та керівництвом Євросоюзу Порошенко закликає прискорити постачання зброї для ЗСУ, запровадити міжнародний трибунал для Путіна і його банди, а також підтримати запрошення України в НАТО на саміті у Вільнюсі.

«Сьогодні окупанти здійснили черговий кровожерливий обстріл. Російська ракета влучила у багатоквартирний будинок у Львові. 4 загинули, ще 12 людей госпіталізовані. Найкращий спосіб спрямувати нашу лють — допомога ЗСУ. І не до кінця, а до перемоги», – наголосив Порошенко.

Він переконаний – саме перемога України гарантує мир на континенті та безпеку всього Вільного світу. «Тому ми повинні виграти цю війну. Про це вчора йшла мова у Брюсселі на засіданні Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС», – повідомив Петро Порошенко.

Формула перемоги, за його словами, складається з пʼяти пунктів: зброя, санкції, міжнародне правосуддя щодо військових злочинів Путіна, економічна допомога Україні та членство в НАТО та ЄС.