США не мають доказів незаконного використання наданої Україні зброї, - Пентагон

Наразі безпекова допомога Україні у співвідношенні до ВВП ставить США на 12 місце поміж партнерів України.

Пентагон продовжує заходи моніторингу в Україні для відстеження наданих США систем озброєння.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

"Наразі в нас немає доказів незаконного відхилення у використанні наданих США сучасних звичайних видів зброї, хоча Росія продовжує поширювати дезінформацію про це", - наголосила Лора Купер, заступниця помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії, під час слухань у підкомітеті Палати представників із закордонних справ Конгресу США.

Вона наголосила, що допомогу Україні надають не лише США, а також більше 50 союзників та партнерів.

Наразі безпекова допомога Україні у співвідношенні до ВВП ставить США на 12 місце у світі поміж інших країн-партнерок України.

“Більше половини всіх танків, бронетранспортерів, бойових машин піхоти, артилерійських систем і безпілотних авіаційних систем, а також близько половини ракет Stinger і Javelin, наданих Україні, надходять від союзників і партнерів не зі Сполучених Штатів”, – зазначила Купер.

Крім того, союзники навчили втричі більше українських військових, ніж США.

Купер впевнена, що Україна готова до майбутнього звільнення окупованої Росією території, оскільки добре підготовлена та оснащена.

Нагадаємо, проведений аудит військової допомоги Україні виявив невідповідність між вартістями наданого США обладнання на 6,2 млрд доларів. Помилка виникла через те, що Пентагон використовув не залишкову вартість, а вартість обладнання, яке заміщує передану техніку.