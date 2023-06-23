Департаменти КМДА ігнорують запити слідства щодо надання документів, - прокуратура

Заяви КМДА про нібито сприяння слідству та надання доступу до всіх запитуваних документів залишаються лише заявами, нагосили правоохоронці.

Департамент муніципальної безпеки та Департамент освіти КМДА проігнорували запити слідства щодо надання документів по кримінальному провадженню щодо загибелі людей через недопуск до укриття.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

“Отримання цих документів стало можливим лише після звернення правоохоронних органів до суду з відповідними клопотаннями”, - наголосили в прокуратурі.

Таким чином, заяви КМДА про нібито сприяння слідству та надання доступу до всіх запитуваних документів залишаються лише заявами.

Також в прокуратурі нагадали, що у справі за фактом розтрати 1 млн гривень бюджетних коштів Департаментом житлово-комунальної інфраструктури КМДА збитки підтверджуються проведеними оглядами виконаних робіт із залученням експерта та висновками експертизи. Крім того, станом на сьогодні підрядник так і не провів роботи з відновлення тротуарів та автодороги.

“Одночасно офіційний сайт КМДА повідомляє, що роботи з благоустрію та асфальтування тривають. Це виглядає дивно, оскільки акти виконаних робіт, про які йдеться у повідомленні про підозру, підписані та бюджетні кошти Департаментом перераховані в повному обсязі ще у грудні 2022 року”, - наголосили в прокуратурі.

Правоохоронці додали, що КМДА стверджує, нібито експертиза проведена “без належного дослідження проектної документації та наочного огляду”, хоча не має доступу до матеріалів слідства.

Нагадаємо, директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитро Науменко отримав підозру в розтраті бюджетних коштів - мільйона гривень на ремонті тротуару.

Раніше директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук отримав підозру у розтраті бюджетних коштів у особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).