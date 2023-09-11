Зеленський: Путін не розуміє цього, але він програє в тривалій війні

Зеленський додав, що росіяни з посиленням ударів по військових обʼєктах всередині РФ почнуть ставити незручні запитання про нездатність їхньої армії захистити їх. Він сказав, що "наші безпілотники будуть приземлятися".

Деякі союзники України можуть розглядати певні труднощі на полі бою як привід змусити Київ до переговорів із Росією, але президент Володимир Зеленський вважає, що зараз для перемовин поганий час – саме через те, що Путін бачить цю ж картину. Про це він розповів у інтервʼю The Economist.

Путін, ймовірно, має намір виснажити Україну та готовність її союзників допомагати фінансово та озброєнням. Але Зеленський вважає, що Росія й сама крихка, а Путін "не розуміє, що в довгій війні він програє".

"Бо неважливо, що його підтримують 60% чи 70% [росіян]. Ні, його економіка програє", – сказав він.

Зеленський додав, що росіяни з посиленням ударів по військових обʼєктах всередині РФ почнуть ставити незручні запитання про нездатність їхньої армії захистити їх. Він сказав, що "наші безпілотники будуть приземлятися".

Водночас Зеленський усвідомлює ризики для України, якщо Захід почне припиняти економічну підтримку.

"Якщо ти не з Україною, ти з Росією, а якщо ти не з Росією, ти з Україною. І якщо партнери нам не допоможуть, значить, допоможуть Росії перемогти. Це все", – сказав він.

Зеленський вважає, що на тлі виборів у деяких західних союзників утримувати рівень підтримки буде важко, особливо за відсутності значного прогресу на фронті. Водночас Зеленський вважає, що в разі перемоги республіканця Дональда Трампа на виборах 2024 Путіну це перемогу однаково не принесе. У разі перемоги нинішнього президента Джо Байдена його український колега сподівається на продовження допомоги.

Нагадаємо, що наступ захисників ускладнено наступальними діями ворога за кількома напрямками та зведеними масштабними лініями оборони та мінними полями. У Міноборони наголошують, що перед Збройними силами стоять численні задачі, і це не тільки просування, а й ослаблення ворога.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслював, що наступ – це не шоу, за кожен сантиметр української землі доводиться важко боротися. Військові платять кровʼю за деокупацію української землі.

Україна наголошувала, що для наступу критично важливою є перевага в повітрі. А без сучасних винищувачів, яких ЗСУ поки не мають на озброєнні, ця перевага неможлива.

Американський генерал у відставці Петреус, який командував у 2007 році введенням американських військ в Ірак, сказав, що Київ може "змінити динаміку" війни, якщо зможе перерізати сухопутний міст, який росіяни встановили між Кримом та іншими окупованими територіями. Штати та інші західні країни повинні уникнути спроб заблокувати життєво важливу допомогу для Києва. Він переконаний, що США треба припинити свою протидію відправці армійської тактичної ракетної системи (ATACMS), тоді як інші лідери повинні збільшити кількість їхньої далекобійної зброї.