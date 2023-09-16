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Телемарафон "Єдині новини" переформатують, - Подоляк

Терміни такого переформатування поки не відомі.

Телемарафон "Єдині новини" переформатують, - Подоляк
Фото: скрін відео

Телемарафон «Єдині новини» переформатують, а після призначення нового міністра культури зʼявиться людина, яка за нього відповідатиме.

Про це заявив представник Офісу президента Михайло Подоляк, інформує Бабель.

«Поки що такої людини немає. Побачимо, буде новий міністр інформаційної політики, він обере культурну складову інформаційної політики, потім буде переформатування якесь і хтось буде відповідати. Буде, умовно, керуючий партнер», — пояснив Подоляк.

Зазначимо, що з 26 лютого 2022 року після широкомасштабного вторгнення Росії, в ефірі кількох загальнонаціональних каналів транслюється телемарафон «Єдині новини». 

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Нагадаємо, що за даними опитувань, 50% українців не дивляться національний телемарафон, 13% – дивляться регулярно, 37% – час від часу. 14% опитаних серед тих, хто регулярно / час від часу дивиться телемарафон, повністю довіряють інформації в ефірах телемарафону, 57% – скоріше довіряють, 14% – скоріше не довіряють, 3% – цілком не довіряють, 12% – не змогли визначитися з відповіддю. 

21% опитаних вважають, що трансляцію телемарафону потрібно скасовувати, 20% – скоріше скасовувати, 24% – скоріше не скасовувати, 14% – не потрібно скасовувати, 21% – не змогли визначитися з відповіддю.

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