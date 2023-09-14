Сьогодні відбулось засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, яке було присвячене вирішенню проблемних питань Харкова та Харківської області.

Захід пройшов під головуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, за участі Премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля, представників міністерств і відомств, Харківської обласної військової адміністрації, міської ради.



«Голови громад мали змогу озвучити представникам влади напряму найболючіші питання і отримати відповіді з їх вирішення. Наразі під час війни в нас немає другорядних справ, взаємодія органів державної влади, місцевого та регіонального рівня сприятиме пришвидшенню відбудови нашого регіону і України вцілому. А Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України зарекомендував себе, як ефективний майданчик для формування загальної стратегії відновлення», - прокоментувала захід, що відбувся на Харківщині, голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко.



Під час зустрічі обговорили підготовку до опалювального сезону, питання розмінування територій, будівництво доріг, відновлення критичної інфраструктури, співробітництво з міжнародними партнерами, повернення релокованого бізнесу тощо.

Зокрема, Харківщині з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, на відновлення населених пунктів - відбудову шкіл, лікарень, житлових будинків - виділено 3,6 млрд грн. Окремо кошти передбачені на проєкти відбудови у деокупованих Циркунах.

Окрім того, Харківщина є лідером за кількістю поданих заявок на компенсацію за пошкоджене росіянами житло по програмі «єВідновлення». Комісії на місцях мають прискорити роботу у цьому напрямку, щоб люди змогли отримати гроші.

«Ми відчуваємо підтримку держави. Але багато чого залежить і від влади на місцях. Ми робитимемо все можливо, щоб зробити життя наших мешканців максимально комфортним. Війна, на жаль, триває, і поки наші герої виборюють незалежність України на фронті, тут, в тилу ми не маємо права зупинятися. Разом до Перемоги», - сказала Тетяна Єгорова-Луценко.