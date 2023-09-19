Стефанчук і його заступники пропонують відкликати Шуфрича з посади керівника Комітету з питань свободи слова

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук і його заступники Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк зареєстрували проєкт постанови про відкликання нардепа Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.

Текст постанови оприлюднили на сайті парламенту.

"Відкликати Шуфрича Нестора Івановича – народного депутата України з посади голови Комітету з питань свободи слова внаслідок обставин, що унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків", - йдеться в тексті документа.

Як повідомляє рух ЧЕСНО, проєкт мають розглянути на найближчому засіданні Ради.

Лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська зазначила, що і ЧЕСНО, і низка громадських організацій, і ЗМІ "неодноразово вимагали зняти з посади Шуфрича і напрацювати єдину політику щодо депутатів проросійських партій".

"І парламент навіть через рік не спромігся виконати цю вимогу. Прибирають лише Шуфрича. І це при тому, що низка представників ексОПЗЖ і досі залишаються на керівних посадах у комітетах. Наприклад, секретарем у комітеті з питань організації держвлади є Дмитро Ісаєнко, якому вручили підозру у спробі заволодіння земельною ділянкою площею 8 га у Києві”, — наголосила Думанська.

Фото: рух ЧЕСНО

Підозрюваний у державній зраді Шуфрич наразі має найвищу керівну посаду в парламентських комітетах серед нардепів ОПЗЖ у нинішньому парламенті.

Нагадаємо, днями СБУ прийшла до нардепа з обшуками. Правоохоронці виявили у нього посвідчення "ветерана Збройних сил РФ" та заборонену символіку. Слідчі дії проходили за місцем проживання Шуфрича. Він фігурує в справі про російську агентурну мережу, створену колишнім народним депутатом, співробітником російської ФСБ Володимиром Сівковичем.

Згодом нардепові оголосили підозру, а Печерський районний суд Києва узяв під варту на 60 діб.

Заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко після всіх цих подій сказав, що Шуфрича можуть зняти з посади голови комітету. Тоді цю інформацію підтвердила і заступниця керівника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.