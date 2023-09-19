Кабінет міністрів звільнив всіх заступників міністра оборони України. Перший заступник зберіг посаду
Кабінет міністрів звільнив всіх заступників міністра оборони України. Перший заступник зберіг посаду
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Leopard 1. Безцінна допомога
Leopard 1. Безцінна допомога
Варшава ввела додаткові заборони на українські продукти, Київ може заборонити польські овочі та фрукти, − Качка
Варшава ввела додаткові заборони на українські продукти, Київ може заборонити польські овочі та фрукти, − Качка
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Сергій Жадан. "Зійде світло над містом праведників"
Сергій Жадан. "Зійде світло над містом праведників"
Діряве небо Криму, або Звідки падає каміння?
Діряве небо Криму, або Звідки падає каміння?
Росіяни атакували Львів "шахедами", є влучання в склади та загиблий (доповнено)
Росіяни атакували Львів "шахедами", є влучання в склади та загиблий (доповнено)
ГоловнаПолітика

Стефанчук і його заступники пропонують відкликати Шуфрича з посади керівника Комітету з питань свободи слова

Вони зареєстрували відповідну постанову.

Стефанчук і його заступники пропонують відкликати Шуфрича з посади керівника Комітету з питань свободи слова
Руслан Стефанчук
Фото: facebook/Ruslan Stefanchuk

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук і його заступники Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк зареєстрували проєкт постанови про відкликання нардепа Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.

Текст постанови оприлюднили на сайті парламенту.

"Відкликати Шуфрича Нестора Івановича – народного депутата України з посади голови Комітету з питань свободи слова внаслідок обставин, що унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків", - йдеться в тексті документа.

Як повідомляє рух ЧЕСНО, проєкт мають розглянути на найближчому засіданні Ради.

Лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська зазначила, що і ЧЕСНО, і низка громадських організацій, і ЗМІ "неодноразово вимагали зняти з посади Шуфрича і напрацювати єдину політику щодо депутатів проросійських партій". 

"І парламент навіть через рік не спромігся виконати цю вимогу. Прибирають лише Шуфрича. І це при тому, що низка представників ексОПЗЖ і досі залишаються на керівних посадах у комітетах. Наприклад, секретарем у комітеті з питань організації держвлади є Дмитро Ісаєнко, якому вручили підозру у спробі заволодіння земельною ділянкою площею 8 га у Києві”, — наголосила Думанська. 

Фото: рух ЧЕСНО

Підозрюваний у державній зраді Шуфрич наразі має найвищу керівну посаду в парламентських комітетах серед нардепів ОПЗЖ у нинішньому парламенті.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, днями СБУ прийшла до нардепа з обшуками. Правоохоронці виявили у нього посвідчення "ветерана Збройних сил РФ" та заборонену символіку. Слідчі дії проходили за місцем проживання Шуфрича. Він фігурує в справі про російську агентурну мережу, створену колишнім народним депутатом, співробітником російської ФСБ Володимиром Сівковичем. 

Згодом нардепові оголосили підозру, а Печерський районний суд Києва узяв під варту на 60 діб.

Заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко після всіх цих подій сказав, що Шуфрича можуть зняти з посади голови комітету. Тоді цю інформацію підтвердила і заступниця керівника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies