Україна зацікавлена в розширенні доступу до балтійських портів, – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів першу розмову з новопризначеною прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею.

“Проговорили актуальні питання нашої співпраці, євроінтеграційні та євроатлантичні прагнення, посилення санкційного тиску на агресора. Латвія в цих питаннях завжди серед лідерів і надалі продовжить підтримку нашої держави. Подякував за готовність реалізовувати конкретні пункти формули миру Президента України, зокрема в частині створення спеціального міжнародного трибуналу”, – повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що сторони окремо обговорили розвиток логістики. Україна зацікавлена в розширенні доступу до балтійських портів, зокрема через проєкт Rail Baltica.

Rail Baltica — проєкт залізниці з європейською стандартною колією, що має сполучити Країни Балтії, Східну (Польща) та Західну Європу. Згідно з проєктом, єдина європейська колія має сполучити Таллінн, Ригу, Каунас, Варшаву та Берлін, поліпшивши, таким чином, сполучення між Центральною та Східною Європою.

Всі три країни Балтії та Польща оголосили проєкт одним зі своїх пріоритетів у галузі розвитку транспортної інфраструктури.

Фото: Вікіпедія Проєкт Rail Baltica

Також Денис Шмигаль подякував Латвії за допомогу у проходженні опалювального сезону та у відновленні Чернігівської області. Україна розраховує на подальше залучення латвійського бізнесу в проєкти відбудови на основі державно-приватного партнерства.

Нагадаємо, 19 вересня Шмигаль запропонував Польщі, Угорщині та Словаччині компроміс щодо експорту українського збіжжя. Україна представила Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України. Такий контроль має допомогти запобігти будь-яким викривленням ринку в ЄС.

Того ж дня судно з українською пшеницею вийшло з порту Чорноморська по встановленому українськими військовими тимчасовому коридору. Це перше з двох суден, які зайшли в порт Чорноморськ на минулому тижні. Таким чином Україна тестує здатність розблокувати свої морські порти для експорту зерна.