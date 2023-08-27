ЗСУ просуваються в напрямку Новопрокопівки на Запоріжжі

Українські захисники просуваються на південь від населеного пункту Роботине у Запорізькій області, але на ЗСУ чекають потужні лінії оборони росіян.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Попри досить важкі бойові умови, наші війська просувалися в районах Урожайного, Роботиного. І на цей час просуваються в напрямку Новопрокопівки біля Роботиного та в напрямку Мала Токмачка - Очеретувате", - сказав речник.

За його словами, російські загарбники на південному напрямку зазнають втрат, тому змушені перекидати війська з інших ділянок фронту.

"Вони безповоротно втрачають щодоби до 100 осіб, а ще є поранені, полонені. Минулої доби загалом вони втратили 305 осіб. І намагаються це латати, але виходить сумбур", - наголосив Штупун.

Зазначимо, що село Новопрокопівка розташоване поблизу водорозділу річок Кінської та Молочної на відстані 25 км від Токмака.

Фото: Deep State

Нагадаємо, що Reuters повідомило з посиланням на заяви українських командирів, що ЗСУ прорвали найскладнішу лінію російської оборони на півдні і тепер зможуть просуватися швидше.

Раніше американський Інститут вивчення війни повідомив, що друга лінія оборони РФ на Запоріжжі може бути слабшою за першу. У Росії, ймовірно, не вистачає оперативних резервів.