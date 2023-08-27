ДТП в Італії: автобус із українськими туристами врізався у польську вантажівку-рефрижератор
ДТП в Італії: автобус із українськими туристами врізався у польську вантажівку-рефрижератор
Олександр Вілкул: «Розмовляли російською мовою, любили 9 травня – не значить, що любили Росію»
Олександр Вілкул: «Розмовляли російською мовою, любили 9 травня – не значить, що любили Росію»
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Понад 125 нардепів вимагають від Стефанчука поставити на розгляд законопроєкти про заборону УПЦ МП в Україні
Понад 125 нардепів вимагають від Стефанчука поставити на розгляд законопроєкти про заборону УПЦ МП в Україні
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
"Швидке рішення" не спрацювало. Що відбувається довкола створення Національного військового кладовища
"Швидке рішення" не спрацювало. Що відбувається довкола створення Національного військового кладовища
Німеччина передасть Україні ракети Taurus, – Резніков
Німеччина передасть Україні ракети Taurus, – Резніков
Резніков запропонував Радіній і Ткачу парі на тлі скандалу з куртками: якщо вони літні – обіцяє відставку (доповнено)
Резніков запропонував Радіній і Ткачу парі на тлі скандалу з куртками: якщо вони літні – обіцяє відставку (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ просуваються в напрямку Новопрокопівки на Запоріжжі

Росіяни безповоротно втрачають щодоби до 100 осіб.

ЗСУ просуваються в напрямку Новопрокопівки на Запоріжжі
Фото: Генштаб

Українські захисники просуваються на південь від населеного пункту Роботине у Запорізькій області, але на ЗСУ чекають потужні лінії оборони росіян.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Попри досить важкі бойові умови, наші війська просувалися в районах Урожайного, Роботиного. І на цей час просуваються в напрямку Новопрокопівки біля Роботиного та в напрямку Мала Токмачка - Очеретувате", - сказав речник.

За його словами, російські загарбники на південному напрямку зазнають втрат, тому змушені перекидати війська з інших ділянок фронту.

"Вони безповоротно втрачають щодоби до 100 осіб, а ще є поранені, полонені. Минулої доби загалом вони втратили 305 осіб. І намагаються це латати, але виходить сумбур", - наголосив Штупун.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Зазначимо, що село Новопрокопівка розташоване поблизу водорозділу річок Кінської та Молочної на відстані 25 км від Токмака.

Фото: Deep State

Нагадаємо, що Reuters повідомило з посиланням на заяви українських командирів, що ЗСУ прорвали найскладнішу лінію російської оборони на півдні і тепер зможуть просуватися швидше.

Раніше американський Інститут вивчення війни повідомив, що друга лінія оборони РФ на Запоріжжі може бути слабшою за першу. У Росії, ймовірно, не вистачає оперативних резервів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies