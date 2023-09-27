Найманці "групи Вагнера" знову воюють проти України

Колишні найманці "групи Вагнера", що були на території Білорусі, повернулися воювати проти українців, але вже з підписаними контрактами із міноборони РФ. Вони задіяні на східному напрямку, повідомили в розмові з CNN двоє українських військових.

За словами одного з захисників, колишні "вагнерівці" зараз є поблизу Бахмута. На його погляд, це пов'язано зі спробою компенсувати нестачу особового складу у Росії.

"Так, Вагнер теж тут. Вони повернулися, швидко змінили командирів і повернулися сюди", – розповів він.

Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш у коментарі УП підтвердив, що колишні "вагнерівіці" зараз дійсно перебувають на сході України.

"Вони беруть участь в бойових діях. Зокрема, вони надходять з території Білорусі, де були їхні табори. Зараз їх розформовують. Ці військовослужбовці надходять до різних підрозділів – частина з них відправляється в Африку, деякі перепідписують контракти з Міноборони ЗС РФ і бере участь (у війні – Ред.) на різних посадах, зокрема, на інструкторських. Дехто йде у звичайні бойові підрозділи. Вони не несуть такої загрози як це було, наприклад, ще рік тому через втрату їхнього головного ватажка Євгенія Пригожина", – сказав він.

Державна прикордонна служба України в коментарі УП повідомила, що з 6000 "вагнерівіців" на території Білорусі нині залишилися близько 500.

Скільки саме бойовиків приїхали в Україну відкритих даних нема.

"Міграція" найманців "групи Вагнера" до Білорусі почалася в червні після невдалого заколоту власника так званої ПВК Євгена Пригожина. На тлі тривалого конфлікту із російським міністерством оборони Пригожин заявив, що російська кадрова армія обстріляла "вагнерівців" та оголосив похід на Москву. Дійти до російської столиці не встиг – зупинився після дзвінка путінського пособника Олександра Лукашенка. Але за декілька десятків годин протистояння "вагнерівці" встигли збити декілька російських військових літаків та вертольотів.

Після завершення заколоту "вагнерівцям" поставили умову: виїхати до Білорусі або підписати контракти з міністерством оборони. Крім найманців, у Білорусі був помічений і сам Пригожин, хоча після цього він був і у РФ.

Пригожин вмер унаслідок авіакатастрофи в серпні. Разом із ним загинули і інші "топи" "групи Вагнера". Після цього табір "вагнерівців" у Білорусі стали розбирати. Станом на 22 серпня у ГУР Міноборони України говорили, що "група Вагнер" в Україні не воює, лише окремі бійці.