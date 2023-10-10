hromadske: ексгендиректор, нинішній головний інженер ЗАЕС у 2014 отримав російський паспорт

Сам Мурашов стверджує, що до оформлення документу причетний його батько.

Журналісти hromadske виявили російський паспорт у колишнього генерального директора, а нині – головного інженера Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова.

Його він отримав ще в 2014 році, після російської окупації Криму. Мурашов народився в Росії, там же і здобув першу вищу освіту.

Після російського інституту атомної енергетики навчався у Севастопольському інституті ядерної енергії та промисловості. З 1988 року працював на різних посадах на ЗАЕС та часто навідувався до Криму, навіть після початку окупації.

"За інформацією джерел журналістів hromadske, які мають доступ до даних про перетин адмінмежі материкової частини України й окупованого Криму, у 2014 році Ігор Мурашов щонайменше тричі відвідував окупований півострів. В одній з таких поїздок він став громадянином росії. hromadske від двох джерел отримало витяг з автоматизованої системи «роспаспорт». Згідно з ним, 23 вересня 2014 року Ігор Мурашов в окупованому Севастополі отримав паспорт із двоголовим орлом", – йдеться у розслідуванні.



Фото: hromadske

Мурашову в 2021 виповнилося 45, а це вік, коли належить оновлювати паспорт. Він цього не зробив, тож у базі МВС РФ документ відображається як недійсний. Однак журналісти зазначили, що недійсність російського паспорта не означає втрату російського громадянства. Несвоєчасна заміна паспорта в РФ карається лише штрафом.

За даними hromadske, російський паспорт у 2014 отримав і батько Ігоря, Валерій Мурашов (покійний). Мурашов журналістам сказав, що підпис, поставлений на документі щодо отримання російського громадянства, "схожий" на його, але стверджує, що він із цим документом не знайомий.

Причиною поїздок до Криму після початку окупації назвав "оформлення комуналки" на батьківську квартиру. Ігор Мурашов сказав журналістам, що під час поїздки до Криму у вересні 2014-го його батько вирішив оформити собі російське громадянство. За словами Мурашова, батько мав проросійські погляди й навіть хотів дати хабар, щоб зробити російські паспорти всій родині. Але оформив лише для себе і свого сина. Хоча сам Ігор Мурашов, за його словами, просив цього не робити.

— Ви вважаєте, що ці документи оформив ваш батько?

— Я припускаю. Думки про це були, але тепер я бачу, що є певні докази (...) Я про це нічого не знаю. Там була каламутна історія з одним адвокатом на прізвище Мелікян. Можливо, батько без мене це зробив.

— А як батько без вас міг оформити такий документ?

— Півтори тисячі доларів.

— Він платив такі гроші за документи?

— Я не знаю, скільки він платив. Я кажу, що про це була розмова. Я був категорично проти.

— Як же він тоді отримав підпис?

— Я не сказав би, що це мій підпис.

Ігор Мурашов став в.о. гендиректора ЗАЕС 16 лютого 2022. Восени того ж року "Енергоатом" заявив, що його викрали росіяни, а потім відпустили. Від посади після викрадення Мурашов відмовився. Зараз він працює головним інженером на Запорізькій АЕС.

Журналісти додали, що у розпорядженні редакції немає жодних доказів співпраці Ігоря Мурашова з росіянами. Редакція передала до СБУ усі дані щодо наявності в Мурашова російського паспорту.