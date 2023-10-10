На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
"У кремлі був шок": Буданов розповів про деталі найзухваліших операцій української розвідки
"У кремлі був шок": Буданов розповів про деталі найзухваліших операцій української розвідки
Армія Ізраїлю веде бій з ХАМАС у семи-восьми місцях поза Газою
Армія Ізраїлю веде бій з ХАМАС у семи-восьми місцях поза Газою
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Ізраїль офіційно оголосив стан війни
Ізраїль офіційно оголосив стан війни
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
Напад ХАМАС на Ізраїль. Єрусалим оголосив війну терористам. Поточна ситуація
На Закарпатті стався землетрус
На Закарпатті стався землетрус
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
ГоловнаСуспільствоВійна

hromadske: ексгендиректор, нинішній головний інженер ЗАЕС у 2014 отримав російський паспорт

Сам Мурашов стверджує, що до оформлення документу причетний його батько. 

hromadske: ексгендиректор, нинішній головний інженер ЗАЕС у 2014 отримав російський паспорт
Фото: EPA/UPG

Журналісти hromadske виявили російський паспорт у колишнього генерального директора, а нині – головного інженера Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова.

Його він отримав ще в 2014 році, після російської окупації Криму. Мурашов народився в Росії, там же і здобув першу вищу освіту.

Після російського інституту атомної енергетики навчався у Севастопольському інституті ядерної енергії та промисловості. З 1988 року працював на різних посадах на ЗАЕС та часто навідувався до Криму, навіть після початку окупації.

"За інформацією джерел журналістів hromadske, які мають доступ до даних про перетин адмінмежі материкової частини України й окупованого Криму, у 2014 році Ігор Мурашов щонайменше тричі відвідував окупований півострів. В одній з таких поїздок він став громадянином росії. hromadske від двох джерел отримало витяг з автоматизованої системи «роспаспорт». Згідно з ним, 23 вересня 2014 року Ігор Мурашов в окупованому Севастополі отримав паспорт із двоголовим орлом", – йдеться у розслідуванні.

Фото: hromadske

Мурашову в 2021 виповнилося 45, а це вік, коли належить оновлювати паспорт. Він цього не зробив, тож у базі МВС РФ документ відображається як недійсний. Однак журналісти зазначили, що недійсність російського паспорта не означає втрату російського громадянства. Несвоєчасна заміна паспорта в РФ карається лише штрафом.

За даними hromadske, російський паспорт у 2014 отримав і батько Ігоря, Валерій Мурашов (покійний). Мурашов журналістам сказав, що підпис, поставлений на документі щодо отримання російського громадянства, "схожий" на його, але стверджує, що він із цим документом не знайомий. 

Причиною поїздок до Криму після початку окупації назвав "оформлення комуналки" на батьківську квартиру. Ігор Мурашов сказав журналістам, що під час поїздки до Криму у вересні 2014-го його батько вирішив оформити собі російське громадянство. За словами Мурашова, батько мав проросійські погляди й навіть хотів дати хабар, щоб зробити російські паспорти всій родині. Але оформив лише для себе і свого сина. Хоча сам Ігор Мурашов, за його словами, просив цього не робити.

— Ви вважаєте, що ці документи оформив ваш батько? 

— Я припускаю. Думки про це були, але тепер я бачу, що є певні докази (...) Я про це нічого не знаю. Там була каламутна історія з одним адвокатом на прізвище Мелікян. Можливо, батько без мене це зробив.

— А як батько без вас міг оформити такий документ?

— Півтори тисячі доларів. 

— Він платив такі гроші за документи?

— Я не знаю, скільки він платив. Я кажу, що про це була розмова. Я був категорично проти. 

— Як же він тоді отримав підпис?

— Я не сказав би, що це мій підпис.

Ігор Мурашов став в.о. гендиректора ЗАЕС 16 лютого 2022. Восени того ж року "Енергоатом" заявив, що його викрали росіяни, а потім відпустили. Від посади після викрадення Мурашов відмовився. Зараз він працює головним інженером на Запорізькій АЕС.

Журналісти додали, що у розпорядженні редакції немає жодних доказів співпраці Ігоря Мурашова з росіянами. Редакція передала до СБУ усі дані щодо наявності в Мурашова російського паспорту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies