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Спецслужби ворога планують провести операцію “під чужим прапором” на території Білорусі, – ЦНС

В якості об’єкта теракту розглядається нафтобаза “Брестоблнефтепродукт” поблизу білорусько-польського кордону. 

Спецслужби ворога планують провести операцію “під чужим прапором” на території Білорусі, – ЦНС
Ілюстративне фото
Фото: змі окупантів

Спецслужби РФ та РБ планують провести операцію “під чужим прапором” на території Білорусі.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

“Між фсб рф та кдб рб досягнуто домовленостей провести операцію «під чужим прапором» проти одного з об’єктів на території Білорусі з подальшим звинуваченням у цьому української сторони. На цей час, як об’єкт для теракту розглядається – нафтобаза “Брестоблнефтепродукт” поблизу населеного пункту Прилуки Брестської області, що неподалік (2 км) білорусько-польського кордону”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що планується здійснити скид з БПЛА. За інформацією від білоруського підпілля, аеророзвідку ймовірних об’єктів вели “вагнерівці” в серпні цього року.

Нагадаємо, минулого тижня командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що ЗСУ посилюють захист кордонів з Білоруссю. Тим часом у Білорусі почали чергову перевірку готовності військ.

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