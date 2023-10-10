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Поліцейський не повинен боятися використовувати зброю за законом, – голова Нацполіції

Правоохоронці також вважають, що потрібно повернутися до питання закупівлі електрошокерів.

Поліцейський не повинен боятися використовувати зброю за законом, – голова Нацполіції
Іван Вигівський

Поліцейський не повинен боятися використовувати зброю за законом. Тому максимально необхідно приділяти увагу професійній підготовці правоохоронціі.

Про це розповів в інтерв'ю "Інтрфакс-Україна" голова Національної поліції Іван Вигівський.

Він згадав ипадок у Дніпрі, який призвів до смерті нетверезого водія при затриманні патрульним.

"Ми зробили висновки, розібралися з цією ситуацією, довели до відома всьому особовому складу. А ситуація дуже непроста, і правову оцінку надасть ДБР. Менше з тим, з одного боку, поліцейський не повинен боятися застосовувати зброю законно. З іншого боку, ми розуміємо високий рівень вимог та очікувань від суспільства до представника закону. Тому максимально приділяємо увагу професійній підготовці поліцейських", – наголосив Вигівський.

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Він зазначив, що кожен громадянин має зрозуміти, що поліцейський, коли зупиняє нетверезого водія, коли затримує грабіжника чи розбійника, коли приїжджає на факт домашнього насильства – він оцінює ризики максимально. Очікує, що сьогодні, коли в країні війна, зловмисник може бути у небезпечному психічному стані і може бути озброєний.

"Тому, якщо ми хочемо жити у правовій державі, суспільство повинно знати, що вимоги поліцейського треба виконувати, що не можна провокувати поліцейського, а якщо не згоден з діями правоохорнця – звертатись до суду, до ДВБ (департамент внутрішньої безпеки, – ред.) або ДБР. Повірте, тих, хто контролює роботу поліцейських, немало", – зазначив Вигівський.

"Також ми для себе зрозуміли, що потрібно повернутися до питання електрошокерів. Наші партнери навіть готові закупити їх, щоб ми не витрачали бюджетні кошти", – додав голова Нацполіції.

Нагадаємо, в чинній редакції п.6 ч.3 ст.45 "Закону про Нацполіцію" електрошокери дозволено використовувати для: відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об`єкт, що перебуває під охороною та для відбиття нападу тварини, що загрожує життю і здоров`ю особи чи поліцейського.

У листопаді 2020 року Кабмін ініціював розширення підстав для використання поліцейськими електрошокерів. Тоді ж уряд спрямував на розгляд Верховної Ради ініціативу щодо внесення змін до Закону "Про Національну поліцію", а саме - у ст.45 пропонується додати пункт, який дозволить розширити підстави для використання поліцейськими електрошокерів. Тодішній голова МВС Арсен Аваков наголошував, що застосування електрошокових пристроїв - це "гуманний поліцейський засіб примусу, який дозволяє припинити правопорушення і зупинити зловмисника, завдавши йому меншої шкоди в порівнянні з вогнепальною чи травматичною зброєю".

Однак, у квітні 2021 року Рада провалила законопроєкт про електрошокери для поліції. Для ухвалення документу за основу не вистачило 100 голосів.

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