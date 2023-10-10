Поліцейський не повинен боятися використовувати зброю за законом, – голова Нацполіції

Правоохоронці також вважають, що потрібно повернутися до питання закупівлі електрошокерів.

Поліцейський не повинен боятися використовувати зброю за законом. Тому максимально необхідно приділяти увагу професійній підготовці правоохоронціі.

Про це розповів в інтерв'ю "Інтрфакс-Україна" голова Національної поліції Іван Вигівський.

Він згадав ипадок у Дніпрі, який призвів до смерті нетверезого водія при затриманні патрульним.

"Ми зробили висновки, розібралися з цією ситуацією, довели до відома всьому особовому складу. А ситуація дуже непроста, і правову оцінку надасть ДБР. Менше з тим, з одного боку, поліцейський не повинен боятися застосовувати зброю законно. З іншого боку, ми розуміємо високий рівень вимог та очікувань від суспільства до представника закону. Тому максимально приділяємо увагу професійній підготовці поліцейських", – наголосив Вигівський.

Він зазначив, що кожен громадянин має зрозуміти, що поліцейський, коли зупиняє нетверезого водія, коли затримує грабіжника чи розбійника, коли приїжджає на факт домашнього насильства – він оцінює ризики максимально. Очікує, що сьогодні, коли в країні війна, зловмисник може бути у небезпечному психічному стані і може бути озброєний.

"Тому, якщо ми хочемо жити у правовій державі, суспільство повинно знати, що вимоги поліцейського треба виконувати, що не можна провокувати поліцейського, а якщо не згоден з діями правоохорнця – звертатись до суду, до ДВБ (департамент внутрішньої безпеки, – ред.) або ДБР. Повірте, тих, хто контролює роботу поліцейських, немало", – зазначив Вигівський.

"Також ми для себе зрозуміли, що потрібно повернутися до питання електрошокерів. Наші партнери навіть готові закупити їх, щоб ми не витрачали бюджетні кошти", – додав голова Нацполіції.

Нагадаємо, в чинній редакції п.6 ч.3 ст.45 "Закону про Нацполіцію" електрошокери дозволено використовувати для: відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об`єкт, що перебуває під охороною та для відбиття нападу тварини, що загрожує життю і здоров`ю особи чи поліцейського.

У листопаді 2020 року Кабмін ініціював розширення підстав для використання поліцейськими електрошокерів. Тоді ж уряд спрямував на розгляд Верховної Ради ініціативу щодо внесення змін до Закону "Про Національну поліцію", а саме - у ст.45 пропонується додати пункт, який дозволить розширити підстави для використання поліцейськими електрошокерів. Тодішній голова МВС Арсен Аваков наголошував, що застосування електрошокових пристроїв - це "гуманний поліцейський засіб примусу, який дозволяє припинити правопорушення і зупинити зловмисника, завдавши йому меншої шкоди в порівнянні з вогнепальною чи травматичною зброєю".

Однак, у квітні 2021 року Рада провалила законопроєкт про електрошокери для поліції. Для ухвалення документу за основу не вистачило 100 голосів.