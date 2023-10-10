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СБУ ліквідувала три нові "ухилянтські схеми" в центральних та західних областях

Одна з організаторок незаконного виїзду призовників за кордон отримала тюремний строк.

СБУ ліквідувала три нові "ухилянтські схеми" в центральних та західних областях

Служба безпеки заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації, які діяли в центральних та західних областях України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Тюремний строк отримала одна з організаторок незаконного виїзду призовників за кордон. Нею виявилась очільниця райвідділу соціального захисту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

За гроші чиновниця допомагала ухилянтам втекти за межі України на підставі фіктивних довідок про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Для реалізації оборудки вона залучила своїх спільників з місцевої медико-соціальної експертної комісії.

Правоохоронці затримали посадовицю у серпні 2022 року під час передачі клієнту проплачених ним фальшивих документів. Суд визнав її винною за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) і призначив їй 7 років тюрми.

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Крім того, військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще двох організаторок "схем для ухилянтів" у Черкаській області та в Хмельницькому. Вони пропонували військовозобов’язаним своє сприяння в уникненні призову з подальшою втечею до Євросоюзу за підробленими документами про "погане" здоров’я. Вартість таких "послуг" становила від 4 до 10 тис. доларів США. Сума залежала від терміновості підготовки фальшивки та виїзду за кордон.

Так, у Хмельницькому затримано працівницю місцевої аптеки, яка під виглядом побутових розмов з покупцями, підшукувала охочих "ухилитися" від мобілізації. Після того як жінка знаходила "клієнта", вона зверталася до свого колишнього чоловіка, який працював в облвійськкоматі та підробляв документи для ухилянтів.

На Черкащині затримано експрацівницю місцевої лікарні в місті Городище, яка продавала фіктивні меддовідки про непридатність до служби. Для оформлення підробки залучала своїх колишніх колег з військово-лікарської комісії.

За обома фактами тривають розслідування.

Нагадаємо, ДБР розслідує 260 кримінальних проваджень за фактом порушень у військкоматах та ВЛК

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