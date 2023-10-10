Під час візиту до бойових бригад на південно-східному напрямку міністр оборони нагородив воїнів, які проявили себе в боях з ворогом.

Міністр оборони України Рустем Умєров відвідав бойові бригади, які у складі оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» боронять державу.

Про це повідомляє Міноборони.

Рустем Умєров заслухав командувача ОСУВ «Таврія» бригадного генерала Олександра Тарнавського, з яким визначили проблемні питання та шляхи їх вирішення.

Також з представниками командування бригад 10-го армійського корпусу міністр обговорив пріоритети в постачанні озброєння та військової техніки.

Міністр оборони ознайомився з особливостями організації бойового управління на командному пункті оперативного угруповування військ «Запоріжжя».

«Обговорили з керівництвом ОУВ найбільш чутливі теми для наших підрозділів: протиповітряна оборона, безпілотні авіаційні комплекси, РЕБ. Кожного дня наші військові наближають неминучу деокупацію Криму та всіх окупованих територій. Ціною важких втрат та жертв. Вдячні кожному та кожній. Разом до перемоги!» — зазначив Рустем Умєров.

Під час зустрічей з особовим складом бойових бригад та органів управління, міністр оборони нагородив воїнів, які проявили себе в боях з ворогом.

Нагадаємо, у кінці вересня українська розвідка повідомила, що атмосфера серед російських окупантів у Криму стає все більш гнітючою. Українська розвідка бачить усі переміщення російських загарбників на території Криму.