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Кожного дня наші військові наближають неминучу деокупацію Криму та всіх окупованих територій, – Умєров

Під час візиту до бойових бригад на південно-східному напрямку міністр оборони нагородив воїнів, які проявили себе в боях з ворогом.

Кожного дня наші військові наближають неминучу деокупацію Криму та всіх окупованих територій, – Умєров
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров відвідав бойові бригади, які у складі оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» боронять державу. 

Про це повідомляє Міноборони. 

Рустем Умєров заслухав командувача ОСУВ «Таврія» бригадного генерала Олександра Тарнавського, з яким визначили проблемні питання та шляхи їх вирішення. 

Також з представниками командування бригад 10-го армійського корпусу міністр обговорив пріоритети в постачанні озброєння та військової техніки. 

Міністр оборони ознайомився з особливостями організації бойового управління на командному пункті оперативного угруповування військ «Запоріжжя».

«Обговорили з керівництвом ОУВ найбільш чутливі теми для наших підрозділів: протиповітряна оборона, безпілотні авіаційні комплекси, РЕБ. Кожного дня наші військові наближають неминучу деокупацію Криму та всіх окупованих територій. Ціною важких втрат та жертв. Вдячні кожному та кожній. Разом до перемоги!» — зазначив Рустем Умєров.

Під час зустрічей з особовим складом бойових бригад та органів управління, міністр оборони нагородив воїнів, які проявили себе в боях з ворогом.

Нагадаємо, у кінці вересня українська розвідка повідомила, що атмосфера серед російських окупантів у Криму стає все більш гнітючою. Українська розвідка бачить усі переміщення російських загарбників на території Криму.

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