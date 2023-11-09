У Житомирі невідомий побив працівника ТЦК. Поліція відкрила кримінальне провадження

У середу в Житомирі працівника ТЦК та СП побили під час вручення повістки. Постраждалий звернувся до поліції, — пише "Суспільне" із посиланням на коментар речниці поліції Житомирської області.

Відомо, що інцидент стався 8 листопада ввечері. Працівник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки звернувся до поліції із письмовою заявою про те, що на нього напав невідомий під час виконання ним службового завдання.

"Він разом із колегами перебували там у службових справах. З його слів, на нього напав невідомий чоловік, наніс йому тілесні ушкодження та з місця пригоди втік", — розповіли у поліції.

Наразі за фактом нападу відкрито кримінальне провадження, попередньо за ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження). Заявникові надали направлення для проходження судово-медичної експертизи.

Відомо, що особу нападника встановили. Наразі його розшукують, оскільки, за попередньою інформацією, він виїхав за межі Житомира.

Нагадаємо, в Одесі затримали жінку, яка зі стільцем напала на працівників військкомату. Нападниця стверджувала, що її батька утримують проти волі у приміщенні ТЦК.