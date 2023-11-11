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Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по військах та техніці ворога

Підрозділи ракетних військ уразили 8 артилерійських засобів та пункт управління РФ.

Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по військах та техніці ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ уразили 8 артилерійських засобів, пункт управління та чотири райони зосередження особового складу РФ.

Також Сили оборони поцілили в у військову техніку, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та чотири станції радіоелектронної боротьби противника.

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Нагадаємо, за добу армія Російської Федерації зменшилася на 1130 військових. З початку повномасштабного вторгнення Сили оборони загалом ліквідували 310650 окупантів.

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