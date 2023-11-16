У ще одній області України зареєстрували випадок вірусного гепатиту А

Цього місяця на Волині зареєстрували випадок вірусного гепатиту А.
Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Занедужала доросла людина з Луцької громади.
У центрі зазначили, що в осередку захворювання провели епідрозслідування, встановили коло контактних, за якими триває медичний нагляд. Всі особи пройшли обстеження на гепатит А, результати – негативні.
Нагадаємо, через спалах гепатиту А на Вінниччині посилили протиепідемічні заходи.
Опісля стало відомо, що хворобу виявили в Івано-Франківську, а на Закарпатті госпіталізували 11 осіб.
Також підтвердили гепатит А у жительки однієї з громад Тернопільщини. А на Дніпропетровщині було зареєстровано 32 випадки захворювання.