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У ще одній області України зареєстрували випадок вірусного гепатиту А

В осередку захворювання провели епідрозслідування.

У ще одній області України зареєстрували випадок вірусного гепатиту А
Фото: МОЗ

Цього місяця на Волині зареєстрували випадок вірусного гепатиту А

Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Занедужала доросла людина з Луцької громади. 

У центрі зазначили, що в осередку захворювання провели епідрозслідування, встановили коло контактних, за якими триває медичний нагляд. Всі особи пройшли обстеження на гепатит А, результати – негативні. 

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Нагадаємо, через спалах гепатиту А на Вінниччині посилили протиепідемічні заходи. 

Опісля стало відомо, що хворобу виявили в Івано-Франківську, а на Закарпатті госпіталізували 11 осіб.

Також підтвердили гепатит А у жительки однієї з громад Тернопільщини. А на Дніпропетровщині було зареєстровано 32 випадки захворювання.

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