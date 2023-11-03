УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
​"Це аксіома": Данілов прокоментував тезу, що воювати або служити "будуть усі"
​"Це аксіома": Данілов прокоментував тезу, що воювати або служити "будуть усі"
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Спалах Гепатиту А. Ви, ймовірно, маєте імунітет, але не знаєте про це. Що треба розуміти про цю хворобу
Спалах Гепатиту А. Ви, ймовірно, маєте імунітет, але не знаєте про це. Що треба розуміти про цю хворобу
Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Гепатит А виявили на Тернопільщині

Лабораторно підтвердили поки один випадок.

Гепатит А виявили на Тернопільщині
Фото: МОЗ

3 листопада у жительки однієї з громад Тернопільщини підтвердили гепатит А.

Про це повідомив керівник Тернопільської ОВА Володимир Труш із посиланням на дані обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

"Триває епідеміологічне розслідування, проводяться відбори біоматеріалу контактних осіб та із зовнішнього середовища. Пацієнтка госпіталізована в інфекційне відділення однієї з лікарень Тернопільщини", - додав Труш.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, через спалах гепатиту А на Вінниччині посилюють протиепідемічні заходи. Зважаючи на це, КМДА заявила, що Київ теж перебуває у зоні потенційної небезпеки.

Опісля стало відомо, що хворобу виявили в Івано-Франківську - станом на 1 листопада року в обласній клінічній інфекційній лікарні перебували семеро людей, а на Закарпатті госпіталізували 11 осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies