Гепатит А виявили на Тернопільщині

Лабораторно підтвердили поки один випадок.

3 листопада у жительки однієї з громад Тернопільщини підтвердили гепатит А.

Про це повідомив керівник Тернопільської ОВА Володимир Труш із посиланням на дані обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

"Триває епідеміологічне розслідування, проводяться відбори біоматеріалу контактних осіб та із зовнішнього середовища. Пацієнтка госпіталізована в інфекційне відділення однієї з лікарень Тернопільщини", - додав Труш.

Нагадаємо, через спалах гепатиту А на Вінниччині посилюють протиепідемічні заходи. Зважаючи на це, КМДА заявила, що Київ теж перебуває у зоні потенційної небезпеки.

Опісля стало відомо, що хворобу виявили в Івано-Франківську - станом на 1 листопада року в обласній клінічній інфекційній лікарні перебували семеро людей, а на Закарпатті госпіталізували 11 осіб.