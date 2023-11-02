Спалах Гепатиту А. Ви, ймовірно, маєте імунітет, але не знаєте про це. Що треба розуміти про цю хворобу
Спалах Гепатиту А. Ви, ймовірно, маєте імунітет, але не знаєте про це. Що треба розуміти про цю хворобу
Група республіканців назвала вимоги для надання подальшої підтримки Україні: хочуть оцінок та критеріїв завершення війни
Група республіканців назвала вимоги для надання подальшої підтримки Україні: хочуть оцінок та критеріїв завершення війни
Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Печерський райсуд відхилив клопотання прокуратури про запобіжний захід голові Нацслужби здоров'я Гусак (оновлено)
Печерський райсуд відхилив клопотання прокуратури про запобіжний захід голові Нацслужби здоров'я Гусак (оновлено)
Правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях секти "АллатРа" по всій Україні, – Цензор.Нет
Правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях секти "АллатРа" по всій Україні, – Цензор.Нет
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Генштаб оцінив втрати російської армії у війні проти України у 301 490 осіб
Генштаб оцінив втрати російської армії у війні проти України у 301 490 осіб
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

На Закарпатті 11 людей госпіталізували з гепатитом А

П’ятеро з них — діти.

На Закарпатті 11 людей госпіталізували з гепатитом А
Фото: EPA/UPG

В Україні зростає рівень захворюваності на гепатит А. Так, на Закарпатті з таким діагнозом госпіталізували 11 людей, п'ятеро з яких діти. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА  Анатолій Пшеничний, – пише "Суспільне".

На Вінниччині через спалах гепатиту А оголосили надзвичайну ситуацію і суттєво посилили протиепідеміологічні заходи. В обласному центрі вже декілька днів проводять дезінфекцію громадського транспорту. 

На території Івано-Франківської області з гепатитом А госпіталізували сімох осіб.

Детальніше про вірус Гепатиту А читайте у матеріалі LB.ua.https://lb.ua/society/2023/11/01/582295_gepatit_viyavili.html

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies