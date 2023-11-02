На Закарпатті 11 людей госпіталізували з гепатитом А

В Україні зростає рівень захворюваності на гепатит А. Так, на Закарпатті з таким діагнозом госпіталізували 11 людей, п'ятеро з яких діти. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Анатолій Пшеничний, – пише "Суспільне".

На Вінниччині через спалах гепатиту А оголосили надзвичайну ситуацію і суттєво посилили протиепідеміологічні заходи. В обласному центрі вже декілька днів проводять дезінфекцію громадського транспорту.

На території Івано-Франківської області з гепатитом А госпіталізували сімох осіб.

Детальніше про вірус Гепатиту А читайте у матеріалі LB.ua.https://lb.ua/society/2023/11/01/582295_gepatit_viyavili.html