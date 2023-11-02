Головний санітарний лікар заявив, що в Україні не запроваджують карантин через спалах гепатиту А

В Україні не запроваджують карантин через спалах гепатиту А.

Про це заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Інтернет-мережею шириться фейк щодо спалахів гепатиту А в областях та впровадження через це карантину. Зокрема, інформація щодо спалаху гепатиту А на Івано-Франківщині, яка також є завідомо неправдивою. На території Івано-Франківської області немає спалаху гепатиту А. Усі випадки, зареєстровані в регіоні, – поодинокі та не мають спільного епідеміологічного зв'язку", - зазначив Кузін.

За його словами, на Вінниччині дійсно зафіксовано спалах хвороби. Починаючи від 16 жовтня, по медичну допомогу звернулись 262 людини.

"Наразі у лікарнях залишається 111 пацієнтів, 87 – виписали. В області вакцинують медиків та пропонують щеплення для кола контактних осіб: рідних чи близьких, які ділять спільний побут з захворілими. Наразі джерело спалаху гепатиту А на Вінниччині не встановлено", - додав головний санітарний лікар.

МОЗ назвало появу фейкової інформації про карантин частиною ворожої ІПСО.

"В разі виявлення спалахів захворювання МОЗ повідомить про це на офіційному сайті відомства та сторінках у соціальних мережах", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, через спалах гепатиту А на Вінниччині посилюють протиепідемічні заходи. Зважаючи на це, КМДА заявила, що Київ теж перебуває у зоні потенційної небезпеки.

Опісля стало відомо, що хворобу виявили в Івано-Франківську - станом на 1 листопада року в обласній клінічній інфекційній лікарні перебували семеро людей, а на Закарпатті госпіталізували 11 осіб.