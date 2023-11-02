Головний санітарний лікар заявив, що в Україні не запроваджують карантин через спалах гепатиту А

В Україні не запроваджують карантин через спалах гепатиту А.
Про це заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
"Інтернет-мережею шириться фейк щодо спалахів гепатиту А в областях та впровадження через це карантину. Зокрема, інформація щодо спалаху гепатиту А на Івано-Франківщині, яка також є завідомо неправдивою. На території Івано-Франківської області немає спалаху гепатиту А. Усі випадки, зареєстровані в регіоні, – поодинокі та не мають спільного епідеміологічного зв'язку", - зазначив Кузін.
Спалах Гепатиту А. Ви, ймовірно, маєте імунітет, але не знаєте про це. Що треба розуміти про цю хворобу
За його словами, на Вінниччині дійсно зафіксовано спалах хвороби. Починаючи від 16 жовтня, по медичну допомогу звернулись 262 людини.
"Наразі у лікарнях залишається 111 пацієнтів, 87 – виписали. В області вакцинують медиків та пропонують щеплення для кола контактних осіб: рідних чи близьких, які ділять спільний побут з захворілими. Наразі джерело спалаху гепатиту А на Вінниччині не встановлено", - додав головний санітарний лікар.
МОЗ назвало появу фейкової інформації про карантин частиною ворожої ІПСО.
"В разі виявлення спалахів захворювання МОЗ повідомить про це на офіційному сайті відомства та сторінках у соціальних мережах", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, через спалах гепатиту А на Вінниччині посилюють протиепідемічні заходи. Зважаючи на це, КМДА заявила, що Київ теж перебуває у зоні потенційної небезпеки.
Опісля стало відомо, що хворобу виявили в Івано-Франківську - станом на 1 листопада року в обласній клінічній інфекційній лікарні перебували семеро людей, а на Закарпатті госпіталізували 11 осіб.