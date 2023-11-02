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Головний санітарний лікар заявив, що в Україні не запроваджують карантин через спалах гепатиту А

МОЗ назвало появу фейкової інформації про карантин частиною ворожої ІПСО. 

Головний санітарний лікар заявив, що в Україні не запроваджують карантин через спалах гепатиту А
головний санітарний лікар Ігор Кузін
Фото: РБК Україна

В Україні не запроваджують карантин через спалах гепатиту А.

Про це заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Інтернет-мережею шириться фейк щодо спалахів гепатиту А в областях та впровадження через це карантину. Зокрема, інформація щодо спалаху гепатиту А на Івано-Франківщині, яка також є завідомо неправдивою. На території Івано-Франківської області немає спалаху гепатиту А. Усі випадки, зареєстровані в регіоні, – поодинокі та не мають спільного епідеміологічного зв'язку", - зазначив Кузін.

За його словами, на Вінниччині дійсно зафіксовано спалах хвороби. Починаючи від 16 жовтня, по медичну допомогу звернулись 262 людини. 

"Наразі у лікарнях залишається 111 пацієнтів, 87 – виписали. В області вакцинують медиків та пропонують щеплення для кола контактних осіб: рідних чи близьких, які ділять спільний побут з захворілими. Наразі джерело спалаху гепатиту А на Вінниччині не встановлено", - додав головний санітарний лікар.

МОЗ назвало появу фейкової інформації про карантин частиною ворожої ІПСО. 

"В разі виявлення спалахів захворювання МОЗ повідомить про це на офіційному сайті відомства та сторінках у соціальних мережах", - зазначили у відомстві.

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Нагадаємо, через спалах гепатиту А на Вінниччині посилюють протиепідемічні заходи. Зважаючи на це, КМДА заявила, що Київ теж перебуває у зоні потенційної небезпеки.

Опісля стало відомо, що хворобу виявили в Івано-Франківську - станом на 1 листопада року в обласній клінічній інфекційній лікарні перебували семеро людей, а на Закарпатті госпіталізували 11 осіб.

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