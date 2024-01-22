Голова Пентагону Остін візьме участь у зустрічі групи “Рамштайн” із дому

Міністр оборони США Ллойд Остін візьме участь із дому у зустрічі групи “Рамштайн”, де він головуватиме спільно з головою Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльзом Брауном.
Про це розповіла речниця Пентагону Сабріна Сінгх, пише "Європейська правда".
Засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться 23 січня.
Сінгх зазначила, що Остін проведе засідання "Рамштайну" зі своєї резиденції, "де відновлюється після нещодавніх медичних процедур".
Представниця Міноборони США зауважила, що "Рамштайн" важливий як майданчик координації зусиль союзників, хоча у США відсутні кошти для додаткової допомоги Україні.
"Це буде ще одна можливість обговорити певні віхи, яких потрібно досягти, а також продовжити координацію того, що – навіть якщо ми зараз не можемо надавати безпекову допомогу – наші партнери продовжують це робити", – пояснила Сінгх.
Також вона підкреслила, що Конгрес США має схвалити додаткове фінансування для потреб України якнайшвидше.
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