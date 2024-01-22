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Голова Пентагону Остін візьме участь у зустрічі групи “Рамштайн” із дому

Засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться 23 січня.

Голова Пентагону Остін візьме участь у зустрічі групи “Рамштайн” із дому
Голова Пнтагону Ллойд Остін
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони США Ллойд Остін візьме участь із дому у зустрічі групи “Рамштайн”, де він головуватиме спільно з головою Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльзом Брауном.

Про це розповіла речниця Пентагону Сабріна Сінгх, пише "Європейська правда".

Засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться 23 січня.

Сінгх зазначила, що Остін проведе засідання "Рамштайну" зі своєї резиденції, "де відновлюється після нещодавніх медичних процедур".

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Представниця Міноборони США зауважила, що "Рамштайн" важливий як майданчик координації зусиль союзників, хоча у США відсутні кошти для додаткової допомоги Україні.

"Це буде ще одна можливість обговорити певні віхи, яких потрібно досягти, а також продовжити координацію того, що – навіть якщо ми зараз не можемо надавати безпекову допомогу – наші партнери продовжують це робити", – пояснила Сінгх.

Також вона підкреслила, що Конгрес США має схвалити додаткове фінансування для потреб України якнайшвидше.

  • Міністр оборони США Ллойд Остін був 1 січня госпіталізований з інфекцією сечовивідних шляхів після хірургічної процедури з лікування раку передміхурової залози, яку йому зробили 22 грудня.

  • Президент США Джо Байден заявив, що не збирається звільняти голову Пентагону Ллойда Остіна після того, як той не надав інформації про свої медичні проблеми, хоча це зазвичай очікується від посадовців на найвищих урядових посадах у США.

  • Пентагон анонсував внутрішнє розслідування щодо обставин госпіталізації міністра оборони Ллойда Остіна через інфекцію після операції раку передміхурової залози. Розслідування проаналізує, чи процедури Пентагону є достатніми для своєчасного інформування та ефективної передачі повноважень, у разі якщо очільники міністерства захворіють або стануть недоступними.

  • Міністра оборони США Ллойда Остіна після декількатижневого лікування виписали з лікарні. Він потрапив у медзаклад через ускладнення, які виникли після лікування раку простати.

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