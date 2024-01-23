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​"Зараз Україна потребує нашої подальшої підтримки": посол США відреагувала на масовану ракету атаку Росії

"Зараз Україна потребує нашої подальшої підтримки": посол США відреагувала на масовану ракету атаку Росії

​"Зараз Україна потребує нашої подальшої підтримки": посол США відреагувала на масовану ракету атаку Росії
Посол США в Україні Бріджит Брінк
Фото: Telegram/Михайло Федоров

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на масовану ракету атаку Росії по Україні вранці 23 січня.

Брінк нагадала, що внаслідок удару РФ по українських містах загинуло щонайменше п'ятеро людей і понад 40 дістали поранення, у тому числі - діти.

"Зараз Україна потребує нашої подальшої підтримки, щоб захистити себе від цих жорстоких нападів на цивільне населення", – наголосила посол.

  • Російська армія 23 січня завдала комбінованого ракетного удару. Ворог випустив крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Загалом зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. ППО збила 21.
  • Унаслідок атаки поранені близько 40 людей, п'ятеро загинули. Є пошкодження в Києві, Харкові, Павлограді. Росіяни, як зазвичай, вдарили по житлових будинках та іншій цивільній інфраструктурі.
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