​"Зараз Україна потребує нашої подальшої підтримки": посол США відреагувала на масовану ракету атаку Росії

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на масовану ракету атаку Росії по Україні вранці 23 січня.
Брінк нагадала, що внаслідок удару РФ по українських містах загинуло щонайменше п'ятеро людей і понад 40 дістали поранення, у тому числі - діти.
"Зараз Україна потребує нашої подальшої підтримки, щоб захистити себе від цих жорстоких нападів на цивільне населення", – наголосила посол.
Early this morning, Russia launched a series of missile strikes on Kyiv, Kharkiv, and Pavlohrad, killing at least 5 people and injuring more than 40, including children. Ukraine needs our continued support now, to protect itself against these cruel attacks on civilians. pic.twitter.com/gmetOQWyZi— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 23, 2024
- Російська армія 23 січня завдала комбінованого ракетного удару. Ворог випустив крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Загалом зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. ППО збила 21.
- Унаслідок атаки поранені близько 40 людей, п'ятеро загинули. Є пошкодження в Києві, Харкові, Павлограді. Росіяни, як зазвичай, вдарили по житлових будинках та іншій цивільній інфраструктурі.