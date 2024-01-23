"Зараз Україна потребує нашої подальшої підтримки": посол США відреагувала на масовану ракету атаку Росії

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на масовану ракету атаку Росії по Україні вранці 23 січня.

Брінк нагадала, що внаслідок удару РФ по українських містах загинуло щонайменше п'ятеро людей і понад 40 дістали поранення, у тому числі - діти.

"Зараз Україна потребує нашої подальшої підтримки, щоб захистити себе від цих жорстоких нападів на цивільне населення", – наголосила посол.

Early this morning, Russia launched a series of missile strikes on Kyiv, Kharkiv, and Pavlohrad, killing at least 5 people and injuring more than 40, including children. Ukraine needs our continued support now, to protect itself against these cruel attacks on civilians. pic.twitter.com/gmetOQWyZi — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 23, 2024