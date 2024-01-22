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Мовний омбудсмен зробив ДБР зауваження за російську мову під час затримання Гринкевича

При виконанні службових обов’язків представники правоохоронних органів зобов’язані послуговуватися державною мовою.

Мовний омбудсмен зробив ДБР зауваження за російську мову під час затримання Гринкевича
Тарас Кремінь
Фото: Анна Стешенко

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зробив зауваження представникам Державного бюро розслідувань за російську мову під час затримання фігуранта справи про закупівлі одягу для Збройних сил Романа Гринкевича в Одесі і закликав їх дотримуватися положень закону про державну мову.

Про це він написав у фейсбуці.

"На застосування недержавної мови представниками правоохоронних органів критикою спалахнули соцмережі. Громадяни гостро реагують на порушення своїх мовних прав і звертаються до мене з проханням втрутитися в ситуацію. При виконанні службових обов’язків представники правоохоронних органів зобов’язані послуговуватися державною мовою. Сподіваюся, що надалі таких інцидентів не буде", – заявив Кремінь. 

  • 22 січня ДБР поширило відео про затримання Романа Гринкевича, підозрюваного в постачанні для української армії неякісного одягу. На відео чутно, як працівники ДБР звертаються до підозрюваного російською мовою.
  • Раніше Державне бюро розслідувань пояснило, що не могло затримати сина бізнесмена Ігоря Гринкевича, Романа, до того як він зник, бо йому було недостатньо доказів. 
  • Гринкевич-старший підозрюється за двома епізодами: про пропозицію хабара та про невиконання постачань одягу для військових за контрактами з Міноборони: Роман Гринкевич фігурує в другій справі і має підозру в шахрайстві та участі в злочинному угрупованні.
  • Згодом Романа Гринкевича оголосили у розшук.
  • В чому звинувачують родину Гринкевичів – докладно у матеріалі LB.ua.
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