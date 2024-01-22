Мовний омбудсмен зробив ДБР зауваження за російську мову під час затримання Гринкевича

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зробив зауваження представникам Державного бюро розслідувань за російську мову під час затримання фігуранта справи про закупівлі одягу для Збройних сил Романа Гринкевича в Одесі і закликав їх дотримуватися положень закону про державну мову.

Про це він написав у фейсбуці.

"На застосування недержавної мови представниками правоохоронних органів критикою спалахнули соцмережі. Громадяни гостро реагують на порушення своїх мовних прав і звертаються до мене з проханням втрутитися в ситуацію. При виконанні службових обов’язків представники правоохоронних органів зобов’язані послуговуватися державною мовою. Сподіваюся, що надалі таких інцидентів не буде", – заявив Кремінь.