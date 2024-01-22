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Єрмак: Україна потребує термінової допомоги союзників, в армії - дефіцит боєприпасів

"Ми не готові до будь-яких компромісів і поступок щодо нашої незалежності, суверенітету та територіальної цілісності, а також нашої свободи", – наголосив глава ОПУ.

Єрмак: Україна потребує термінової допомоги союзників, в армії - дефіцит боєприпасів
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак
Фото: Сайт президента

Україна потребує термінової допомоги союзників і партнерів, оскільки будь-яке зволікання із забезпеченням потреб українських захисників під час війни з Росією коштує людських життів. 

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в етері радіостанції National Public Radio, йдеться на сайті глави держави.

За його словами, складно утримувати територію при нестачі боєприпасів.

"Наші воїни, наші герої тримають територію, але це надзвичайно складно за умови дефіциту артилерійських боєприпасів. Разом з тим за час повномасштабного вторгнення Україні вдалося звільнити понад 50% своєї окупованої території. Та, звісно, без снарядів, як і без низки інших важливих для боротьби речей, нашим воїнам сьогодні вкрай складно. Тож, без сумніву, наголошу ще раз: термінова допомога для нас надзвичайно важлива, тому що ціна часу під час війни – це втрачені людські життя", – сказав Єрмак.

Він нагадав, що Україна не готова поступатися своїми територіями.

"Ми не готові до будь-яких компромісів і поступок щодо нашої незалежності, суверенітету та територіальної цілісності, а також нашої свободи", – сказав глава ОПУ.

Єрмак зазначив, що хоча у світі відбуваються різні конфлікти й війни, Україна залишається пріоритетною темою, оскільки війна з Росією - найбільша в Європі з часів Другої світової. Тому все більше країн долучається до процесу пошуку мирного рішення на основі української формули миру.

"Після зустрічі в Давосі, де ми мали захід за участю 82 країн, зокрема й країн, що мають досить складні стосунки між собою, всі ми сиділи за одним столом та впродовж понад 8 годин обговорювали Україну: як зупинити війну, як забезпечити справедливий мир, як розробити детальний план від міжнародної спільноти відповідальних держав та реалізувати його в подальшому", – розповів керівник Офісу Президента.

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