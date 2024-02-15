Румуни вдавали з себе українських біженців задля пільг в Німеччині

Понад 1300 людей лише у південно-західних регіонах Німеччини вдавали з себе біженців з України для того, щоб отримувати від влади гроші та житло.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на румунське ЗМІ Digi24, серед шахраїв було чимало громадян Румунії. Вони знаходили пункти допомоги українським переселенцям, розповідали волонтерам про те, що тікали від війни в Україні, а зараз потребують житла та коштів.

Обман було викрито, коли співробітники соцслужб почали запитувати, чому нібито "українські біженці" не володіють українською мовою. Було розпочато розслідування, внаслідок якого виявлено тисячі випадків, коли люди лише хотіли здаватися українцями заради пільг. Невідомо, чи були вони зрештою притягнуті до відповідальності.