Головне за середу, 14 лютого: майже 50 відбитих атак під Авдіївкою та Мар'їнкою, "Коаліція ППО" для України

Бої під Авдіївкою, 64 бойових зіткнення, ворожі обстріли Донеччини і Харківщини, черговий "Рамштайн". Яким запам’ятається 721-й день повномасштабної війни.

Сьогодні вдень окупанти вдарили по селищу Великий Бурлук Харківської області. За даними поліції, загинули двоє осіб, їх особисті дані встановлює поліція. Серед постраждалих – троє чоловіків і жінка.

"14 лютого близько 16:15 військові обстріляли селище Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області. Попередньо, окупанти вдарили з ЗРК С-300. Внаслідок влучання пошкоджений двоповерховий будинок, в якому з 16 квартир зруйновані 8", — повідомляють у поліції.

Ймовірно, під завалами можуть перебувати ще четверо осіб. Поліція допомагає рятувальникам розбирати завали. Також пошкоджений приватний будинок та два поліцейських автомобілі.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 64 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 4 ракетних ударів, 91 авіаційного удару, здійснив 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.

На Авдіївському напрямку українські воїни відбили понад 25 атак ворога в районі Авдіївки та ще 3 атаки в районах Сєверного та Невельського.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, понад 20 разів намагався поліпшити тактичне становище.

Авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 6 районах зосередження особового складу, 5 артилерійських засобах, 2 складах боєприпасів, 3 засобах радіоелектронної боротьби російських окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 14 лютого – в нашій новині.

Сьогодні, 14 лютого, під ворожий обстріл потрапило село Миколаївка на Донеччині. Внаслідок ударів загинули двоє цивільних, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Місто потрапило під обстріл близько 14 години — в зоні ураження опинилася житлова забудова. Наразі відомо про двох загиблих жінок — 62 і 74 років. Крім того, одна людина отримала поранення", ідеться у повідомленні.

Філашкін також повідомив, що в Авдіївці жертвами стали дві літні жінки, в Багатирі Великоновосілківської громади — двоє чоловіків. Крім того, у Багатирі 2 людини дістали поранення. У селі пошкоджено 7 приватних будинків, аптека і крамниця.

Міністри оборони Німеччини Борис Пісторіус та Франції Себастьєн Лекорню підписали угоду про створення коаліції спроможностей для розбудови протиповітряної оборони України.

"Сьогодні під час засідання Контактної групи з питань оборони України Себастьєн Лекорню започаткував ще одну коаліцію на підтримку протиповітряної оборони України разом з Борисом Пісторіусом, а також його данськими та бельгійськими колегами", — ідеться в повідомленні Міноборони Франції у мережі "Х".

Також зазначається, що менш ніж через місяць після запуску коаліції "Артилерія для України" в Парижі 18 січня, Франція знову стає співкерівником ще однієї коаліції.

"В умовах війни на виснаження підтримка України зараз організована навколо 5 основних коаліцій. Посилення потенціалу протиповітряної оборони України матиме вирішальне значення для захисту цивільного населення і загалом для продовження конфлікту", — додали у міноборони Франції.

Коаліції різних типів озброєння створені на базі Контактної групи з питань оборони України. Існують також Коаліція артилерії, Коаліція авіації, Коаліція дронів та інші.

Через відсутність пунктів щодо заходів для вирішення міграційної кризи, Палата представників Конгресу США не ухвалить законопроєкт про виділення допомоги Україні.

Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон, пише "Суспільне".

"Очолювана республіканцями Палата представників не ухвалить законопроєкт про іноземну допомогу, проти якого виступила більшість сенаторів-республіканців і який нічого не робить для захисту нашого власного кордону. Настав час Вашингтону почати проявляти трохи любові до американців", — сказав Джонсон.

В українській розвідці визнають, що месенджер Telegram містить у собі низку загроз для безпеки України, тому потрібно шукати варіанти вирішення цієї проблеми.

Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. "Що стосується Телеграму, то загрози, які він несе для суспільства, є реальні. Мова йде не про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі, питання до самої платформи. Вона містить в собі цілу низку загроз для інформаційної, і не тільки інформаційної, безпеки нашої країни. Так, на це питання треба давати відповідь, і я думаю, що це обов’язково відбудеться", - сказав він.

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