На Харківщині на невідомій вибухівці підірвалися два чоловіки

У Харківській області внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета загинули два чоловіки.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Смертельний інцидент стався сьогодні близько 16:20 поблизу села Слатине Дергачівської громади в лісосмузі.

Жертвами вибухівки стали 20-річний та 33-річний чоловіки.

Усі обставини цієї події встановлюють правоохоронці.

“Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків”, − закликали рятувальники.

Вони просять українців не переміщатися невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами.

“Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією”, − додали у ДСНС.