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На Харківщині на невідомій вибухівці підірвалися два чоловіки

Обставини смертельного інциденту встановлюють правоохоронці.

На Харківщині на невідомій вибухівці підірвалися два чоловіки
Фото: EPA/UPG

 У Харківській області внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета загинули два чоловіки.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Смертельний інцидент стався сьогодні близько 16:20 поблизу села Слатине Дергачівської громади в лісосмузі. 

Жертвами вибухівки стали 20-річний та 33-річний чоловіки.

Усі обставини цієї події встановлюють правоохоронці.

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“Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків”, − закликали рятувальники. 

Вони просять українців не переміщатися невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. 

“Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією”, − додали у ДСНС.

  • У Бериславському районі Херсонської області місцевий житель підірвався на російській міні. 34-річний чоловік отримав вогнепальні уламкові поранення обличчя, шиї, рік та ніг. 
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