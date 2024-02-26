Прем'єри України і Болгарії підписали спільну заяву

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і глава уряду Болгарії Ніколай Денков провели 26 лютого зустріч у Києві і за її підсумками підписали спільну заяву.

Її текст оприлюднили на урядовому порталі.

У заяві ідеться про посилення співробітництва між обома державами у різних сферах, зокрема:

посилення співробітництва, спрямованого на припинення агресивної війни РФ проти України;

підтримку Формули миру, зокрема, співлідерство Болгарії в імплементації пункту 8 «Екологічна безпека», а також участь у пунктах 2 «Продовольча безпека», 3 «Енергетична безпека» та 7 «Відновлення справедливості»;

співпраця в контексті міжнародної коаліції у справі повернення українських дітей, незаконно депортованих та примусово переміщених до Росії;

Болгарія підтримуватиме Україну у питаннях її інтеграції в ЄС і НАТО та готова поділитися своїм досвідом та експертизою в рамках переговорного процесу з Європейським Союзом та здійснення необхідних реформ в підготовці до членства в НАТО;

відправлення сильного політичного сигналу із Вашингтонського саміту НАТО щодо майбутнього членства України і приєднання Болгарії до декларації країн G7 щодо безпекових гарантій;

заклик до світу посилювати тиск на РФ;

підтримку розслідувань Міжнародного кримінального суду і притягнення російського керівництва до відповідальності за злочин агресії проти України та порушення міжнародного гуманітарного права;

незаконність намірів РФ провести вибори президента на тимчасово окупованих територіях України;

болгарська сторона розпочинає роботу з розробки комплексної національної нормативної бази щодо ефективного впровадження обмежувальних заходів ЄС;

необхідність активізації роботи у рамках українсько-болгарської комісії з питань військово-технічного співробітництва, збільшення обсягів військово-технічної допомоги Україні, започаткування спільних виробництв озброєння та військової техніки;

активізацію двосторонньої співпраці з питань спільного виробництва зброї, техніки та боєприпасів;

співпрацю в сфері відновлення безпеки в Чорноморському регіоні, відзначивши важливість проведення Другої Чорноморської безпекової конференції міжнародної Кримської платформи, яка відбудеться в Софії у квітні цього року;

готовність до активної взаємодії у процесі відбудови України також у повоєнний період;

розбудову спроможностей транспортних коридорів для української аграрної продукції в Південно-Східній Європі у напрямку середземноморських портів;

важливість продовження співпраці для забезпечення експорту сільськогосподарської продукції;

проведення засідання українсько-болгарської спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва;

двостороннє співробітництво в енергетичній галузі, зокрема з’єднання енергетичних систем України і Республіки Болгарії, успішна синхронізація української мережі з Європейською мережею ENTSO-E.

Також обидві держави домовилися про активізацію співпраці в обміні досвідом щодо відмови від використання російського ядерного палива та співпраці у сфері ядерної енергетики, особливо для підвищення безпеки АЕС.