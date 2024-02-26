Прем'єри України і Болгарії підписали спільну заяву

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і глава уряду Болгарії Ніколай Денков провели 26 лютого зустріч у Києві і за її підсумками підписали спільну заяву.
Її текст оприлюднили на урядовому порталі.
У заяві ідеться про посилення співробітництва між обома державами у різних сферах, зокрема:
- посилення співробітництва, спрямованого на припинення агресивної війни РФ проти України;
- підтримку Формули миру, зокрема, співлідерство Болгарії в імплементації пункту 8 «Екологічна безпека», а також участь у пунктах 2 «Продовольча безпека», 3 «Енергетична безпека» та 7 «Відновлення справедливості»;
- співпраця в контексті міжнародної коаліції у справі повернення українських дітей, незаконно депортованих та примусово переміщених до Росії;
- Болгарія підтримуватиме Україну у питаннях її інтеграції в ЄС і НАТО та готова поділитися своїм досвідом та експертизою в рамках переговорного процесу з Європейським Союзом та здійснення необхідних реформ в підготовці до членства в НАТО;
- відправлення сильного політичного сигналу із Вашингтонського саміту НАТО щодо майбутнього членства України і приєднання Болгарії до декларації країн G7 щодо безпекових гарантій;
- заклик до світу посилювати тиск на РФ;
- підтримку розслідувань Міжнародного кримінального суду і притягнення російського керівництва до відповідальності за злочин агресії проти України та порушення міжнародного гуманітарного права;
- незаконність намірів РФ провести вибори президента на тимчасово окупованих територіях України;
- болгарська сторона розпочинає роботу з розробки комплексної національної нормативної бази щодо ефективного впровадження обмежувальних заходів ЄС;
- необхідність активізації роботи у рамках українсько-болгарської комісії з питань військово-технічного співробітництва, збільшення обсягів військово-технічної допомоги Україні, започаткування спільних виробництв озброєння та військової техніки;
- активізацію двосторонньої співпраці з питань спільного виробництва зброї, техніки та боєприпасів;
- співпрацю в сфері відновлення безпеки в Чорноморському регіоні, відзначивши важливість проведення Другої Чорноморської безпекової конференції міжнародної Кримської платформи, яка відбудеться в Софії у квітні цього року;
- готовність до активної взаємодії у процесі відбудови України також у повоєнний період;
- розбудову спроможностей транспортних коридорів для української аграрної продукції в Південно-Східній Європі у напрямку середземноморських портів;
- важливість продовження співпраці для забезпечення експорту сільськогосподарської продукції;
- проведення засідання українсько-болгарської спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва;
- двостороннє співробітництво в енергетичній галузі, зокрема з’єднання енергетичних систем України і Республіки Болгарії, успішна синхронізація української мережі з Європейською мережею ENTSO-E.
Також обидві держави домовилися про активізацію співпраці в обміні досвідом щодо відмови від використання російського ядерного палива та співпраці у сфері ядерної енергетики, особливо для підвищення безпеки АЕС.
- 26 лютого в Україну з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков. Крім нього, до Києва приїхала делегація високопосадовців.
- З Денковим зустрівся Президент Володимир Зеленський і провів переговори щодо, зокрема, розширення торговельних потоків у Чорному морі, а також спільну розбудову інфраструктури в нашій державі.