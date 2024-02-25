Нова Пошта, Kernel та Епіцентр надали найбільше військової і гуманітарної допомоги з моменту повномасштабного вторгнення серед приватних компаній України. Рейтинг опублікувало видання NV Бізнес на базі інформації, наданої більше як півсотнею українських бізнесів.

Нова Пошта надала 2,75 млрд грн, Kernel – 2,038 млрд грн, Епіцентр – 2 млрд грн. У топ-5 також потрапили оператори мобільного зв’язку Київстар із 1,8 млрд грн та Vodafone – 1,7 млрд грн.

Лідером серед бізнес-груп став холдинг СКМ Ріната Ахметова – сумарно всі бізнеси і фонди бізнесмена задонатили 7,6 млрд грн. На другому місці – бізнес та фонди Віктора Пінчука із 5,77 млрд грн. Третім став Фонд Петра Порошенко – сума допомоги якого перевищила 4 млрд грн.

NV Бізнес надіслав запити близько 80 найбільшим компаніям України з 15 галузей із запитанням: скільки коштів вони виділили для ЗСУ і на гуманітарні потреби з моменту повномасштабного російського вторгнення. Свої відповіді надіслали 52 компанії. Сумарно компанії, які відповіли на запит, виділили на ЗСУ та гуманітарні потреби біля 48 млрд грн.