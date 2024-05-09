​Росія обстріляла Куп’янськ. Загинув чоловік

Російські війська сьогодні близько 10.00 обстріляли Куп’янськ на Харківщині. У лікарні від отриманих травм помер 52- річний чоловік.
Про це повідомили у Нацполіції.
Також під ворожий вогонь потрапила місцева мешканка, її доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями.
На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.
Окупанти завдали удару по Дергачах, що у Харківській області. Імовірно, по місту запустили безпілотники "Ланцет". Удари прийшлися по цивільному об'єкту (непрацюючій автозаправці) та по відкритій території. На щастя, без постраждалих.