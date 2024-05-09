Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації

Строк дії воєнного стану і мобілізації – з з 14 травня до 11 серпня.

Президент Володимир Зеленський підписав раніше схвалені Верховною Радою закони щодо продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Про це стало відомо із карток законопроєктів 3685-ІХ, 3684-ІХ.

Зазначається, що термін дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні продовжений з 14 травня до 11 серпня.

Це вже одинадцяте продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Російсьої Федерації.

Напередодні Верховна Рада схвалила відповідні законопроєкти. За продовження воєнного стану віддали голоси 339 депутатів, за продовження мобілізації – 336