Підозра через 20 років: навіщо Коломойському пригадали давню справу
Підозра через 20 років: навіщо Коломойському пригадали давню справу
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
«Магури» атакують Крим
«Магури» атакують Крим
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Рада дозволила добровільну мобілізацію деяких засуджених
Рада дозволила добровільну мобілізацію деяких засуджених
ГоловнаСуспільствоВійна

​Із Донеччини евакуювали дві родини із дітьми

Евакуювали цивільних у безпечні місця із Торецької громади. 

​Із Донеччини евакуювали дві родини із дітьми
Фото: Facebook/Патрульна поліція України

Ще дві родини вдалося вивезти із Торецької громади, що на Донеччині, у безпечні місця. Як видно на опублікованому відео, серед евакуйованих були і діти. 

Про це повідомили у Нацпоілції.

"Окупанти щоденно обстрілюють прифронтове місто авіацією та артилерією. Масовані обстріли не вщухають ні на хвилину, а ворожі дрони кружляють над головами", – прокоментували у Нацполі.

Також зауважили, що місцевим мешканцям, які досі проживають за лічені кілометри від лінії фронту, вкрай важко залишатись в небезпечних населених пунктах, проте не у всіх є можливість виїхати самостійно та безпечно. 

"Тому, попри усі ризики, поліцейські їдуть, аби врятувати людей. Вони допомогли завантажити речі та вирушили до найближчого безпечного міста, де родини отримають необхідну допомогу", – зазначили правоохоронці. 

Росія продовжує тероризувати Донеччину. Ворожа армія за добу 14 разів обстріляли населені пунктиобласті. Є поранені. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies