​Із Донеччини евакуювали дві родини із дітьми

Ще дві родини вдалося вивезти із Торецької громади, що на Донеччині, у безпечні місця. Як видно на опублікованому відео, серед евакуйованих були і діти.

Про це повідомили у Нацпоілції.

"Окупанти щоденно обстрілюють прифронтове місто авіацією та артилерією. Масовані обстріли не вщухають ні на хвилину, а ворожі дрони кружляють над головами", – прокоментували у Нацполі.

Також зауважили, що місцевим мешканцям, які досі проживають за лічені кілометри від лінії фронту, вкрай важко залишатись в небезпечних населених пунктах, проте не у всіх є можливість виїхати самостійно та безпечно.

"Тому, попри усі ризики, поліцейські їдуть, аби врятувати людей. Вони допомогли завантажити речі та вирушили до найближчого безпечного міста, де родини отримають необхідну допомогу", – зазначили правоохоронці.

Росія продовжує тероризувати Донеччину. Ворожа армія за добу 14 разів обстріляли населені пунктиобласті. Є поранені.