Обстріл гуртожитку в Харкові: кількість загиблих сягнула 18 осіб, - міськрада

Внаслідок обстрілу гуртожитку в Харкові 17-18 серпня загинуло 18 осіб.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

"На місці обстрілу гуртожитку по вулиці Ахієзерів рятівники сьогодні знайшли ще три тіла загиблих. Один чоловік, інші тіла в такому стані, що потребують вивчення експерта", - розповіли в мерії.

Рятувальники продовжують пошукові роботи на місці трагедії.

Нагадаємо, Росія завдала удару по харківському гуртожитку в четвер уранці. Вісьмох людей вдалося врятувати з-під завалів.

Також у ніч на 18 серпня рашисти вдарили по гуртожитку в Салтівці. Загинули семеро людей, ще 17 мирних мешканців отримали поранення. В гуртожитку проживали люди з вадами слуху. Вони не чули сирени.