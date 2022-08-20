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Обстріл гуртожитку в Харкові: кількість загиблих сягнула 18 осіб, - міськрада

Пошукові роботи тривають.

Обстріл гуртожитку в Харкові: кількість загиблих сягнула 18 осіб, - міськрада
Харків, наслідки обстрілу 18 серпня
Фото: Ігор Терехов у ТГ

Внаслідок обстрілу гуртожитку в Харкові 17-18 серпня загинуло 18 осіб.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

"На місці обстрілу гуртожитку по вулиці Ахієзерів рятівники сьогодні знайшли ще три тіла загиблих. Один чоловік, інші тіла в такому стані, що потребують вивчення експерта", - розповіли в мерії.

Рятувальники продовжують пошукові роботи на місці трагедії.

Нагадаємо, Росія завдала удару по харківському гуртожитку в четвер уранці. Вісьмох людей вдалося врятувати з-під завалів.

Також у ніч на 18 серпня рашисти вдарили по гуртожитку в Салтівці. Загинули семеро людей, ще 17 мирних мешканців отримали поранення. В гуртожитку проживали люди з вадами слуху. Вони не чули сирени. 

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