На одній з ділянок дороги окупантам було підготовлено сюрприз.

Бійці 79 окремої десантно-штурмової бригади знищили автомобіль разом з окупантами.

Відповідною інформацією поділився пресцентр підрозділу на офіційній сторінці на Facebook.

"Воїни розвідувального підрозділу під час здійснення розвідувально-пошукових дій виявили тилову дорогу по якій здійснювався рух транспорту противника. На одній з ділянок дороги окупантам було підготовлено сюрприз у вигляді мінно-вибухового пристрою, який спрацював, коли по ній їхала ворожа автівка. Завдяки вмілим діям десантників було знищено транспорт противника і майже весь його екіпаж", — повідомили в бригаді.

Точна кількість ліквідованих ворогів не повідомляється. У ролику показано, що після вибуху машина перекинулася і отримала значні пошкодження.

Нагадаємо, що у Запорізькій області Збройні Сили України знищили російський радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1".

Також українські військові збили у небі над Дніпропетровською областю чотири ракети російських окупантів.