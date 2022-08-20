У центрі Києва показали знищену техніку окупантів
У центрі Києва показали знищену техніку окупантів
У Чорному морі пролунали вибухи в районі Алупки, – Чубаров
У Чорному морі пролунали вибухи в районі Алупки, – Чубаров
Артилерія напередодні ленд-лізу
Артилерія напередодні ленд-лізу
Бійці підрозділу РЕБ збили ворожий "Орлан-10", на який окупанти причепили дзеркальну фотокамеру
Бійці підрозділу РЕБ збили ворожий "Орлан-10", на який окупанти причепили дзеркальну фотокамеру
Пенсіонера, який із рушниці збив російський літак, нагородили медаллю
Пенсіонера, який із рушниці збив російський літак, нагородили медаллю
У Підмосков'ї вибухнуло авто, за кермом якого була донька ідеолога рашизму Дугіна, – ЗМІ
У Підмосков'ї вибухнуло авто, за кермом якого була донька ідеолога рашизму Дугіна, – ЗМІ
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
​Українські кіберактивісти зламали кримське телебачення і запустили відео з Володимиром Зеленським
​Українські кіберактивісти зламали кримське телебачення і запустили відео з Володимиром Зеленським
ГоловнаСуспільствоВійна

Бійці 79 бригади показали, як знищили автомобіль окупантів

На одній з ділянок дороги окупантам було підготовлено сюрприз.

Бійці 79 бригади показали, як знищили автомобіль окупантів
Фото: Скрін з відео

Бійці 79 окремої десантно-штурмової бригади знищили автомобіль разом з окупантами. 

Відповідною інформацією поділився пресцентр підрозділу на офіційній сторінці на Facebook.

"Воїни розвідувального підрозділу під час здійснення розвідувально-пошукових дій виявили тилову дорогу по якій здійснювався рух транспорту противника. На одній з ділянок дороги окупантам було підготовлено сюрприз у вигляді мінно-вибухового пристрою, який спрацював, коли по ній їхала ворожа автівка. Завдяки вмілим діям десантників було знищено транспорт противника і майже весь його екіпаж", — повідомили в бригаді.

Точна кількість ліквідованих ворогів не повідомляється. У ролику показано, що після вибуху машина перекинулася і отримала значні пошкодження.

Нагадаємо, що у Запорізькій області Збройні Сили України знищили російський радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1".

Також українські військові збили у небі над Дніпропетровською областю чотири ракети російських окупантів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також