В Житомирській області від російських обстрілів було пошкоджено понад 2800 об'єктів інфраструктури.

Про це повідомив керівник ОВА Віталій Бунечко на своїх сторінках у соцмережах.

За його словами повністю було зруйновано 213 об'єктів.

Наразі в області триває відновлення споруд. Так, за останні два тижні відремонтували 121 об’єкт. Це приватні й багатоповерхові будинки, заклади культури та інші соціальні будівлі.

Як зауважив Бунечко, загалом вже відновлено та завершено 459 об'єктів.

"Протягом цього тижня ремонтні роботи велись на 16 об’єктах: від скління невеличкого вікна у приватному будинку на півночі області до встановлення майже тисячі квадратних метрів склопакетів у пошкодженому вибухом автомобільно-дорожньому фаховому коледжі", - повідомив керівник ОВА.

Фото: Facebook/Віталій Бунечко

Фото: Facebook/Віталій Бунечко

Також ремонтують приміщення спорткомплексу "Динамо", дитсадка, встановлюють вікна у поверхівках декількох громад.

Фахівці тим часом працюють над розмінуванням і очищенням від вибухонебезпечних предметів на території населених пунктів Мала Зубівщина та Васьковичі Коростенської громади, а також на півночі Народицької громади, території якої були окуповані росіянами на початку квітня.

Фото: Facebook/Віталій Бунечко

Нагадаємо, на Харківщині загарбники зруйнували і пошкодили понад 4800 об'єктів інфраструктури.

На початку березня прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що створено "Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури".