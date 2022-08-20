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В Маріуполі скоїли замах на гауляйтера Іващенка

Вибуховий пристрій нібито було закладено на в'їзді в маріупольський зоопарк.

В Маріуполі скоїли замах на гауляйтера Іващенка
Костянтин Іващенко
Фото: Главком

В окупованому Маріуполі невідомі скоїли замах на гауляйтера Костянтина Іващенка.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"У Маріуполі стався замах на гауляйтера Іващенка", - розповів він.

За словами Андрющенка, замах на призначеного окупантами "мера" виявився невдалим.

У той же час російські телеграм-канали повідомляють, що вибуховий пристрій нібито було закладено на в'їзді в маріупольський зоопарк. Воно спрацювало в момент під'їзду гауляйтера. Він не постраждав.

Іващенко був депутатом міськради Маріуполя від забороненої проросійської ОПЗЖ. Після 24 лютого він перейшов на бік противника та разом з іншими депутатами від цієї партії допомагав окупантам, коригуючи обстріли критичної інфраструктури міста. У квітні окупанти призначили його гауляйтером Маріуполя.

Нагадаємо, що жителі тимчасово окупованого Маріуполя отримують СМС з агітацією вступати до лав збройних сил окупантів.

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