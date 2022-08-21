Росіянам не вдається сформувати нові підрозділи, - ГУР

Російським військам не вдається сформувати нові підрозділи через брак охочих іти на війну.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, за даними розвідки, у Нижньогородській області Російської Федерації фактично зірване формування танкового батальйону, яке триває від початку липня. Встановлено, що з необхідних 160 осіб контракт на проходження служби підписали лише близько 30.

Для більшої вмотивованості керівництво області обіцяє з 1 вересня виплачувати щомісячну фінансову допомогу сумою 10 тисяч рублів сім’ям "добровольців-контрактників", чиї діти навчаються в 10-11 класах середніх шкіл. Утім, за інформацією розвідки, подібний крок не викликав значного притоку охочих відправитися на війну.

Зазначається, що на сьогодні в Росії діє нова мобілізаційна система, яка передбачає проведення мобілізаційних заходів за територіальним принципом. Відповідно до неї, у кожній регіональній одиниці формуються підрозділи, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету.

За даними ГУР, у зону особливої уваги так званих рекрутерів потрапляють насамперед представники "малих народів" та найбідніше населення. Згідно з результатами досліджень, саме ці категорії мають найбільший "протестний потенціал" через погіршення соціально-економічної ситуації.

Нагадаємо, що за інформацію про місцеперебування чоловіків, яких можна мобілізувати в ОРДЛО, російські окупанти дають по 60 тисяч рублів.

За словами керівника Луганської ОВА Гайдая, на тимчасово окупованих територіях Луганщини майже не залишилося чоловіків.